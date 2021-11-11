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النفط يرتفع.. وبرنت عند 82.83 دولارًا للبرميل

زادت عقود خام "نايمكس" تسليم ديسمبر 0.3%

ارتفعت أسعار النفط هامشيًّا خلال تعاملات الخميس قبل صدور تقرير الإنتاج لدى "أوبك" عن أكتوبر في وقت لاحق اليوم، وبعدما سجلت تراجعًا حادًّا عند تسوية تعاملات الأربعاء.

وانخفضت أسعار النفط الأربعاء، بعدما أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، زيادة مخزونات النفط في الأسبوع الماضي بمقدار مليون برميل.

كما تسببت بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي أظهرت ارتفاعه لأعلى مستوى منذ ديسمبر 1990 في أكتوبر بفعل ارتفاع أسعار الوقود؛ في إثارة مخاوف المستثمرين بشأن إمكانية اتجاه الولايات المتحدة نحو السحب من المخزون الاستراتيجي من الخام لخفض الأسعار.

ويصدر التقرير الشهري لـ"أوبك" بعد أيام من قرار التحالف الذي يضم منتجي النفط في المجموعة والحلفاء خارجها، بالإبقاء على سياسة الإمدادات التي تشمل زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميًّا في ديسمبر المقبل دون تغيير.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.2% أو بمقدار 19 سنتًا عند 82.83 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر 0.3% أو بمقدار 21 سنتًا إلى 81.55 دولارًا للبرميل.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط يرتفع.. وبرنت عند 82.83 دولارًا للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط هامشيًّا خلال تعاملات الخميس قبل صدور تقرير الإنتاج لدى "أوبك" عن أكتوبر في وقت لاحق اليوم، وبعدما سجلت تراجعًا حادًّا عند تسوية تعاملات الأربعاء.

وانخفضت أسعار النفط الأربعاء، بعدما أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، زيادة مخزونات النفط في الأسبوع الماضي بمقدار مليون برميل.

كما تسببت بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي أظهرت ارتفاعه لأعلى مستوى منذ ديسمبر 1990 في أكتوبر بفعل ارتفاع أسعار الوقود؛ في إثارة مخاوف المستثمرين بشأن إمكانية اتجاه الولايات المتحدة نحو السحب من المخزون الاستراتيجي من الخام لخفض الأسعار.

ويصدر التقرير الشهري لـ"أوبك" بعد أيام من قرار التحالف الذي يضم منتجي النفط في المجموعة والحلفاء خارجها، بالإبقاء على سياسة الإمدادات التي تشمل زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميًّا في ديسمبر المقبل دون تغيير.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.2% أو بمقدار 19 سنتًا عند 82.83 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر 0.3% أو بمقدار 21 سنتًا إلى 81.55 دولارًا للبرميل.

11 نوفمبر 2021 - 6 ربيع الآخر 1443
09:49 AM

النفط يرتفع.. وبرنت عند 82.83 دولارًا للبرميل

زادت عقود خام "نايمكس" تسليم ديسمبر 0.3%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط هامشيًّا خلال تعاملات الخميس قبل صدور تقرير الإنتاج لدى "أوبك" عن أكتوبر في وقت لاحق اليوم، وبعدما سجلت تراجعًا حادًّا عند تسوية تعاملات الأربعاء.

وانخفضت أسعار النفط الأربعاء، بعدما أظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، زيادة مخزونات النفط في الأسبوع الماضي بمقدار مليون برميل.

كما تسببت بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي أظهرت ارتفاعه لأعلى مستوى منذ ديسمبر 1990 في أكتوبر بفعل ارتفاع أسعار الوقود؛ في إثارة مخاوف المستثمرين بشأن إمكانية اتجاه الولايات المتحدة نحو السحب من المخزون الاستراتيجي من الخام لخفض الأسعار.

ويصدر التقرير الشهري لـ"أوبك" بعد أيام من قرار التحالف الذي يضم منتجي النفط في المجموعة والحلفاء خارجها، بالإبقاء على سياسة الإمدادات التي تشمل زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميًّا في ديسمبر المقبل دون تغيير.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 0.2% أو بمقدار 19 سنتًا عند 82.83 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر 0.3% أو بمقدار 21 سنتًا إلى 81.55 دولارًا للبرميل.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,345
201,250 سيارة ..

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