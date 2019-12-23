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وزير الشؤون الإسلامية: استفسارات المواطنين عبر 1933 محل عنايتي وأبوابنا مفتوحة

خلال تفقده اليوم لمركز الاتصال الموحد بصحبة نائبه وكبار مسؤولي الوزارة

تفقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الاثنين، مركز الاتصال الموحد "1933"، بعد انتقاله إلى مقره الجديد في مبنى الوزارة الرئيس، وذلك بحضور نائب الوزير الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، وكبار مسؤولي الوزارة.

وفي مستهل الجولة، استمع "آل الشيخ" إلى شرح عن آلية العمل في المركز التي تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إيماناً بأهمية صوت المواطن والمقيم من خلال إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم على الخدمات المقدمة لهم من قبل الوزارة ووفق رؤية المملكة 2030.

وأوصى العاملين بالمركز بالاجتهاد والحرص على تلقي طلبات واستفسارات المواطنين بكل تقدير، وتقديم كل الدعم لهم، كما أكد على أهمية أن تقوم فروع الوزارة بواجباتها في سرعة معالجة الملاحظات الواردة من المواطنين.

وقال الوزير: خدمة المواطنين والعناية بهم هي من الأولويات التي من أجلها تم إنشاء المركز؛ ليكون حلقة وصل بين المواطن والوزارة بما يحقق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

وأضاف: جميع الأبواب مفتوحة للمواطنين بالاتصال أو بالزيارة لمكتب معاليه لإبداء المقترحات التي من شأنها تطوير كافة مجالات العمل بالوزارة، وأيضاً تقديم الملاحظات والشكاوى، وسوف تكون محل تقدير وعناية.

ويعتبر المركز أحد أدوات التواصل المختلفة مع المواطنين من أجل تقديم الخدمات المنوطة بها، كما أن المركز تلقى منذ أن دشنه الوزير في الخامس عشر من شهر صفر 1440هـ، وحتى يوم الثامن عشر من شهر ربيع الآخر 1441هـ، "38.356" مكالمة شملت الاستفسارات عن خدمات المساجد، وشؤون الدعوة، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، والمكاتب التعاونية، وشؤون الوزارة.

وقام فريق المركز بمتابعة إنجاز هذه البلاغات الواردة مع الجهات المختصة بالوزارة وفروعها في إطار اختصاص كل جهة منها.

وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد مركز الاتصال الموحد 1933

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الشؤون الإسلامية: استفسارات المواطنين عبر 1933 محل عنايتي وأبوابنا مفتوحة
سبق

تفقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الاثنين، مركز الاتصال الموحد "1933"، بعد انتقاله إلى مقره الجديد في مبنى الوزارة الرئيس، وذلك بحضور نائب الوزير الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، وكبار مسؤولي الوزارة.

وفي مستهل الجولة، استمع "آل الشيخ" إلى شرح عن آلية العمل في المركز التي تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إيماناً بأهمية صوت المواطن والمقيم من خلال إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم على الخدمات المقدمة لهم من قبل الوزارة ووفق رؤية المملكة 2030.

وأوصى العاملين بالمركز بالاجتهاد والحرص على تلقي طلبات واستفسارات المواطنين بكل تقدير، وتقديم كل الدعم لهم، كما أكد على أهمية أن تقوم فروع الوزارة بواجباتها في سرعة معالجة الملاحظات الواردة من المواطنين.

وقال الوزير: خدمة المواطنين والعناية بهم هي من الأولويات التي من أجلها تم إنشاء المركز؛ ليكون حلقة وصل بين المواطن والوزارة بما يحقق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

وأضاف: جميع الأبواب مفتوحة للمواطنين بالاتصال أو بالزيارة لمكتب معاليه لإبداء المقترحات التي من شأنها تطوير كافة مجالات العمل بالوزارة، وأيضاً تقديم الملاحظات والشكاوى، وسوف تكون محل تقدير وعناية.

ويعتبر المركز أحد أدوات التواصل المختلفة مع المواطنين من أجل تقديم الخدمات المنوطة بها، كما أن المركز تلقى منذ أن دشنه الوزير في الخامس عشر من شهر صفر 1440هـ، وحتى يوم الثامن عشر من شهر ربيع الآخر 1441هـ، "38.356" مكالمة شملت الاستفسارات عن خدمات المساجد، وشؤون الدعوة، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، والمكاتب التعاونية، وشؤون الوزارة.

وقام فريق المركز بمتابعة إنجاز هذه البلاغات الواردة مع الجهات المختصة بالوزارة وفروعها في إطار اختصاص كل جهة منها.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
03:25 PM

وزير الشؤون الإسلامية: استفسارات المواطنين عبر 1933 محل عنايتي وأبوابنا مفتوحة

خلال تفقده اليوم لمركز الاتصال الموحد بصحبة نائبه وكبار مسؤولي الوزارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تفقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم الاثنين، مركز الاتصال الموحد "1933"، بعد انتقاله إلى مقره الجديد في مبنى الوزارة الرئيس، وذلك بحضور نائب الوزير الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد، وكبار مسؤولي الوزارة.

وفي مستهل الجولة، استمع "آل الشيخ" إلى شرح عن آلية العمل في المركز التي تهدف للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إيماناً بأهمية صوت المواطن والمقيم من خلال إبداء ملاحظاتهم ومقترحاتهم على الخدمات المقدمة لهم من قبل الوزارة ووفق رؤية المملكة 2030.

وأوصى العاملين بالمركز بالاجتهاد والحرص على تلقي طلبات واستفسارات المواطنين بكل تقدير، وتقديم كل الدعم لهم، كما أكد على أهمية أن تقوم فروع الوزارة بواجباتها في سرعة معالجة الملاحظات الواردة من المواطنين.

وقال الوزير: خدمة المواطنين والعناية بهم هي من الأولويات التي من أجلها تم إنشاء المركز؛ ليكون حلقة وصل بين المواطن والوزارة بما يحقق رؤى وتطلعات القيادة الرشيدة.

وأضاف: جميع الأبواب مفتوحة للمواطنين بالاتصال أو بالزيارة لمكتب معاليه لإبداء المقترحات التي من شأنها تطوير كافة مجالات العمل بالوزارة، وأيضاً تقديم الملاحظات والشكاوى، وسوف تكون محل تقدير وعناية.

ويعتبر المركز أحد أدوات التواصل المختلفة مع المواطنين من أجل تقديم الخدمات المنوطة بها، كما أن المركز تلقى منذ أن دشنه الوزير في الخامس عشر من شهر صفر 1440هـ، وحتى يوم الثامن عشر من شهر ربيع الآخر 1441هـ، "38.356" مكالمة شملت الاستفسارات عن خدمات المساجد، وشؤون الدعوة، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، والمكاتب التعاونية، وشؤون الوزارة.

وقام فريق المركز بمتابعة إنجاز هذه البلاغات الواردة مع الجهات المختصة بالوزارة وفروعها في إطار اختصاص كل جهة منها.

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