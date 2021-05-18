استعرض الأمن العام في مقطع فيديو عدداً من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها. وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن" القبض على مواطنين في جدة ارتكبا جريمة سطو مسلح على إحدى الصيدليات باستخدام مسدس والاعتداء بالضرب على أحد الموظفين وسرقة مبلغ مالي قدره أربعة آلاف ريال. وأورد المقطع القبض على مواطن في الرياض قاد مركبته بتهور ومارس التفحيط ودهس أحد المشاة لحظة خروجه من المسجد. وتضمن مقطع فيديو الأمن العام القبض على مواطن وثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السورية بالرياض ارتكبوا عدداً من الجرائم تمثلت في سرقة المتاجر وما تحويه من أموال باستخدام مركبتين مسروقتين، حيث قُدرت قيمة المسروقات بمبلغ (250،000) ريال. وذكر المقطع كذلك أنه تم القبض على ستة مواطنين في حائل يقومون بتصوير جلوسهم على سطح شاحنة مُعدة لنقل السيارات، مُعرضين حياتهم للخطر، مع مخالفة الإجراءات الاحترازية، والتباهي بذلك، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي. وأشار المقطع إلى القبض على ثلاثة مواطنين يديرون مصنعاً للخمور بالرياض، حيث ضُبط بداخل المصنع ٤٢٠ عبوة خمر مُعدة للبيع، وعبوات فارغة، وملصقات مُزيفة لشركات تصنيع خمور، ومعدات تستخدم لتصنيع تلك المواد المسكرة. كما أورد المقطع القبض على مجموعة من الأشخاص في جدة يقومون بممارسة رقصة شعبية، ومن ثم حدوث مضاربة بينهم نتج عنها إصابة طفيفة بأحد الأطراف.

في مقطع فيديو.. "الأمن العام" يستعرض عدداً من الجرائم آلقى القبض على مرتكبيها ذياب الشمري سبق 2021-05-18 استعرض الأمن العام في مقطع فيديو عدداً من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.



وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن" القبض على مواطنين في جدة ارتكبا جريمة سطو مسلح على إحدى الصيدليات باستخدام مسدس والاعتداء بالضرب على أحد الموظفين وسرقة مبلغ مالي قدره أربعة آلاف ريال.



وأورد المقطع القبض على مواطن في الرياض قاد مركبته بتهور ومارس التفحيط ودهس أحد المشاة لحظة خروجه من المسجد.



وتضمن مقطع فيديو الأمن العام القبض على مواطن وثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السورية بالرياض ارتكبوا عدداً من الجرائم تمثلت في سرقة المتاجر وما تحويه من أموال باستخدام مركبتين مسروقتين، حيث قُدرت قيمة المسروقات بمبلغ (250،000) ريال.



وذكر المقطع كذلك أنه تم القبض على ستة مواطنين في حائل يقومون بتصوير جلوسهم على سطح شاحنة مُعدة لنقل السيارات، مُعرضين حياتهم للخطر، مع مخالفة الإجراءات الاحترازية، والتباهي بذلك، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأشار المقطع إلى القبض على ثلاثة مواطنين يديرون مصنعاً للخمور بالرياض، حيث ضُبط بداخل المصنع ٤٢٠ عبوة خمر مُعدة للبيع، وعبوات فارغة، وملصقات مُزيفة لشركات تصنيع خمور، ومعدات تستخدم لتصنيع تلك المواد المسكرة.



كما أورد المقطع القبض على مجموعة من الأشخاص في جدة يقومون بممارسة رقصة شعبية، ومن ثم حدوث مضاربة بينهم نتج عنها إصابة طفيفة بأحد الأطراف. لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

18 مايو 2021 - 6 شوّال 1442 10:40 PM

في مقطع فيديو.. "الأمن العام" يستعرض عدداً من الجرائم آلقى القبض على مرتكبيها





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استعرض الأمن العام في مقطع فيديو عدداً من الجرائم التي تم القبض على مرتكبيها.



وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل مسمى "في قبضة رجال الأمن" القبض على مواطنين في جدة ارتكبا جريمة سطو مسلح على إحدى الصيدليات باستخدام مسدس والاعتداء بالضرب على أحد الموظفين وسرقة مبلغ مالي قدره أربعة آلاف ريال.



وأورد المقطع القبض على مواطن في الرياض قاد مركبته بتهور ومارس التفحيط ودهس أحد المشاة لحظة خروجه من المسجد.



وتضمن مقطع فيديو الأمن العام القبض على مواطن وثلاثة مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السورية بالرياض ارتكبوا عدداً من الجرائم تمثلت في سرقة المتاجر وما تحويه من أموال باستخدام مركبتين مسروقتين، حيث قُدرت قيمة المسروقات بمبلغ (250،000) ريال.



وذكر المقطع كذلك أنه تم القبض على ستة مواطنين في حائل يقومون بتصوير جلوسهم على سطح شاحنة مُعدة لنقل السيارات، مُعرضين حياتهم للخطر، مع مخالفة الإجراءات الاحترازية، والتباهي بذلك، ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأشار المقطع إلى القبض على ثلاثة مواطنين يديرون مصنعاً للخمور بالرياض، حيث ضُبط بداخل المصنع ٤٢٠ عبوة خمر مُعدة للبيع، وعبوات فارغة، وملصقات مُزيفة لشركات تصنيع خمور، ومعدات تستخدم لتصنيع تلك المواد المسكرة.



كما أورد المقطع القبض على مجموعة من الأشخاص في جدة يقومون بممارسة رقصة شعبية، ومن ثم حدوث مضاربة بينهم نتج عنها إصابة طفيفة بأحد الأطراف.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا