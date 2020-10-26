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بالفيديو.. 300 متحدث من مختلف دول العالم في جلسة مجلس صانعي التغيير "الاستثمار من أجل التغيير"

"داليو": المملكة تدعم مواهب وأفكار الشباب الجديدة ونراها في ريادة الأعمال

شارك أكثر من 300 متحدث من مختلف دول العالم في جلسة بعنوان: مجلس صانعي التغيير "الاستثمار من أجل التغيير"، ضمن فعاليات منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة، التي بدأت صباح اليوم.

وتحدّث المؤسّس والرئيس المشارك بشركة Associates Brid راي داليو، وقال: المملكة تدعم مواهب وأفكار الشباب الجديدة ونراها في ريادة الأعمال.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مبادلة للاستثمار خلدون المبارك: "علينا أن ننظر للتقنية والابتكار بطريقة مختلفة عن السابق".

وأكّدت الرئيس التنفيذي للمجموعة Banco Santander آنا باتريشيا بوتين، ضرورة "أن يكون لدينا نظام استثمار طويل الأجل".

وقال رئيس مجلس الإدارة لمجموعة جولدمان ساكس ديفيد إم سولومون: يجب تغيير مصادر الدفع في التعليم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالفيديو.. 300 متحدث من مختلف دول العالم في جلسة مجلس صانعي التغيير "الاستثمار من أجل التغيير"
سبق

شارك أكثر من 300 متحدث من مختلف دول العالم في جلسة بعنوان: مجلس صانعي التغيير "الاستثمار من أجل التغيير"، ضمن فعاليات منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة، التي بدأت صباح اليوم.

وتحدّث المؤسّس والرئيس المشارك بشركة Associates Brid راي داليو، وقال: المملكة تدعم مواهب وأفكار الشباب الجديدة ونراها في ريادة الأعمال.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مبادلة للاستثمار خلدون المبارك: "علينا أن ننظر للتقنية والابتكار بطريقة مختلفة عن السابق".

وأكّدت الرئيس التنفيذي للمجموعة Banco Santander آنا باتريشيا بوتين، ضرورة "أن يكون لدينا نظام استثمار طويل الأجل".

وقال رئيس مجلس الإدارة لمجموعة جولدمان ساكس ديفيد إم سولومون: يجب تغيير مصادر الدفع في التعليم.

26 أكتوبر 2021 - 20 ربيع الأول 1443
11:31 AM

بالفيديو.. 300 متحدث من مختلف دول العالم في جلسة مجلس صانعي التغيير "الاستثمار من أجل التغيير"

"داليو": المملكة تدعم مواهب وأفكار الشباب الجديدة ونراها في ريادة الأعمال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شارك أكثر من 300 متحدث من مختلف دول العالم في جلسة بعنوان: مجلس صانعي التغيير "الاستثمار من أجل التغيير"، ضمن فعاليات منتدى مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة، التي بدأت صباح اليوم.

وتحدّث المؤسّس والرئيس المشارك بشركة Associates Brid راي داليو، وقال: المملكة تدعم مواهب وأفكار الشباب الجديدة ونراها في ريادة الأعمال.

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مبادلة للاستثمار خلدون المبارك: "علينا أن ننظر للتقنية والابتكار بطريقة مختلفة عن السابق".

وأكّدت الرئيس التنفيذي للمجموعة Banco Santander آنا باتريشيا بوتين، ضرورة "أن يكون لدينا نظام استثمار طويل الأجل".

وقال رئيس مجلس الإدارة لمجموعة جولدمان ساكس ديفيد إم سولومون: يجب تغيير مصادر الدفع في التعليم.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,628
201,250 سيارة ..

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