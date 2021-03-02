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"الأرصاد": نشاط للرياح السطحية على الرياض والشرقية ونجران يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران)؛ قد يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، فيما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سُحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وجنوبية بوجه عام على باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": نشاط للرياح السطحية على الرياض والشرقية ونجران يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران)؛ قد يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، فيما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سُحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وجنوبية بوجه عام على باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
08:10 AM

"الأرصاد": نشاط للرياح السطحية على الرياض والشرقية ونجران يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية

سماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الرياض، الشرقية، نجران)؛ قد يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، فيما تكون السماء غائمة جزئياً تتخللها سُحب رعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وجنوبية بوجه عام على باب المندب، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية الى شمالية شرقية بسرعة 12 - 36 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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