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افتتاح المعرض السعودي للنقل والخدمات اللوجستية 2020

"الرميح": المملكة تتمتع بمقومات الريادة على المشهد الدولي

افتتح رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح اليوم المعرض السعودي للنقل والخدمات اللوجستية 2020، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور مدير جامعة الأمير سطام أ. د. عبدالعزيز بن عبدالله الحامد، وقيادات في المجال اللوجستي من القطاعين العام والخاص، تحت رعاية وزير النقل المهندس صالح الجاسر.

وقال الرميح بمناسبة تدشين المعرض الذي يستمر حتى الخميس 6 فبراير 2020م: الجميع يسعون من خلال هذا المعرض إلى العمل معًا كقطاعات حكومية وقطاع خاص لتحقيق رؤية 2030 بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، بسبب ما تتمتع به المملكة من موقع جغرافي استراتيجي، وبسبب ما تملكه من مقومات هائلة كفيلة بريادتها على المشهد الدولي.

وأضاف: تعزيزًا للتكامل مع القطاع الخاص؛ تحرص وزارة النقل انطلاقًا من احتضانها للجنة الخدمات اللوجستية التي يترأسها وزير النقل، كما تحرص الهيئة العامة للنقل عبر مجلس الشراكة اللوجستية مع القطاع الخاص على تطوير هذه الصناعة المتكاملة في المملكة.
وأشاد بما يشهده الجميع من مساعٍ متواصلة من الوزارة ومن منظومة النقل بشكل عام لتطوير صناعة النقل، والاعتماد الكبير في المرحلة القادمة على الجوانب التقنية لتسريع وتسهيل دورة العمل ولرفع الجودة والكفاءة، مشددًا على جدية كافة الجهات الشريكة على تفعيل النقل الذكي وتحويله إلى واقع في المملكة.

وأعرب عن اعتزازه بما تشهده المملكة من التفات الجامعات السعودية والمعاهد الوطنية المتخصصة عبر حرصها على تصدير كفاءات وطنية مؤهلة في جانب صناعة النقل ولوجستياتها، حيث يشكل هؤلاء الشباب اللبنة الأهم التي يعوّل عليها في النهوض بمستقبل هذه الصناعة الهامة والمؤثرة إيجابًا في تنويع وإثراء الجانب الاقتصادي وجانب التوطين والتمكين.

وتجوّل "الرميح" والقيادات المشاركة في المعرض المصاحب الذي شهد مشاركة فاعلة من وزارة النقل عبر منظومتها، والهيئة العامة للجمارك ممثلة بمنصة "فسح"، وجامعة الأمير سطام، إلى جانب عدد من الشركات الوطنية المتخصصة في النقل واللوجستيات.

المعرض السعودي للنقل والخدمات اللوجستية 2020 رميح بن محمد الرميح

الرئيسية/ المملكة / محليات

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افتتاح المعرض السعودي للنقل والخدمات اللوجستية 2020
سبق

افتتح رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح اليوم المعرض السعودي للنقل والخدمات اللوجستية 2020، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور مدير جامعة الأمير سطام أ. د. عبدالعزيز بن عبدالله الحامد، وقيادات في المجال اللوجستي من القطاعين العام والخاص، تحت رعاية وزير النقل المهندس صالح الجاسر.

وقال الرميح بمناسبة تدشين المعرض الذي يستمر حتى الخميس 6 فبراير 2020م: الجميع يسعون من خلال هذا المعرض إلى العمل معًا كقطاعات حكومية وقطاع خاص لتحقيق رؤية 2030 بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، بسبب ما تتمتع به المملكة من موقع جغرافي استراتيجي، وبسبب ما تملكه من مقومات هائلة كفيلة بريادتها على المشهد الدولي.

وأضاف: تعزيزًا للتكامل مع القطاع الخاص؛ تحرص وزارة النقل انطلاقًا من احتضانها للجنة الخدمات اللوجستية التي يترأسها وزير النقل، كما تحرص الهيئة العامة للنقل عبر مجلس الشراكة اللوجستية مع القطاع الخاص على تطوير هذه الصناعة المتكاملة في المملكة.
وأشاد بما يشهده الجميع من مساعٍ متواصلة من الوزارة ومن منظومة النقل بشكل عام لتطوير صناعة النقل، والاعتماد الكبير في المرحلة القادمة على الجوانب التقنية لتسريع وتسهيل دورة العمل ولرفع الجودة والكفاءة، مشددًا على جدية كافة الجهات الشريكة على تفعيل النقل الذكي وتحويله إلى واقع في المملكة.

وأعرب عن اعتزازه بما تشهده المملكة من التفات الجامعات السعودية والمعاهد الوطنية المتخصصة عبر حرصها على تصدير كفاءات وطنية مؤهلة في جانب صناعة النقل ولوجستياتها، حيث يشكل هؤلاء الشباب اللبنة الأهم التي يعوّل عليها في النهوض بمستقبل هذه الصناعة الهامة والمؤثرة إيجابًا في تنويع وإثراء الجانب الاقتصادي وجانب التوطين والتمكين.

وتجوّل "الرميح" والقيادات المشاركة في المعرض المصاحب الذي شهد مشاركة فاعلة من وزارة النقل عبر منظومتها، والهيئة العامة للجمارك ممثلة بمنصة "فسح"، وجامعة الأمير سطام، إلى جانب عدد من الشركات الوطنية المتخصصة في النقل واللوجستيات.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
06:20 PM

افتتاح المعرض السعودي للنقل والخدمات اللوجستية 2020

"الرميح": المملكة تتمتع بمقومات الريادة على المشهد الدولي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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افتتح رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح اليوم المعرض السعودي للنقل والخدمات اللوجستية 2020، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور مدير جامعة الأمير سطام أ. د. عبدالعزيز بن عبدالله الحامد، وقيادات في المجال اللوجستي من القطاعين العام والخاص، تحت رعاية وزير النقل المهندس صالح الجاسر.

وقال الرميح بمناسبة تدشين المعرض الذي يستمر حتى الخميس 6 فبراير 2020م: الجميع يسعون من خلال هذا المعرض إلى العمل معًا كقطاعات حكومية وقطاع خاص لتحقيق رؤية 2030 بتحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي يربط القارات الثلاث، بسبب ما تتمتع به المملكة من موقع جغرافي استراتيجي، وبسبب ما تملكه من مقومات هائلة كفيلة بريادتها على المشهد الدولي.

وأضاف: تعزيزًا للتكامل مع القطاع الخاص؛ تحرص وزارة النقل انطلاقًا من احتضانها للجنة الخدمات اللوجستية التي يترأسها وزير النقل، كما تحرص الهيئة العامة للنقل عبر مجلس الشراكة اللوجستية مع القطاع الخاص على تطوير هذه الصناعة المتكاملة في المملكة.
وأشاد بما يشهده الجميع من مساعٍ متواصلة من الوزارة ومن منظومة النقل بشكل عام لتطوير صناعة النقل، والاعتماد الكبير في المرحلة القادمة على الجوانب التقنية لتسريع وتسهيل دورة العمل ولرفع الجودة والكفاءة، مشددًا على جدية كافة الجهات الشريكة على تفعيل النقل الذكي وتحويله إلى واقع في المملكة.

وأعرب عن اعتزازه بما تشهده المملكة من التفات الجامعات السعودية والمعاهد الوطنية المتخصصة عبر حرصها على تصدير كفاءات وطنية مؤهلة في جانب صناعة النقل ولوجستياتها، حيث يشكل هؤلاء الشباب اللبنة الأهم التي يعوّل عليها في النهوض بمستقبل هذه الصناعة الهامة والمؤثرة إيجابًا في تنويع وإثراء الجانب الاقتصادي وجانب التوطين والتمكين.

وتجوّل "الرميح" والقيادات المشاركة في المعرض المصاحب الذي شهد مشاركة فاعلة من وزارة النقل عبر منظومتها، والهيئة العامة للجمارك ممثلة بمنصة "فسح"، وجامعة الأمير سطام، إلى جانب عدد من الشركات الوطنية المتخصصة في النقل واللوجستيات.

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