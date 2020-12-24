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"الشؤون الإسلامية" و"الحج" تبحثان تطوير التوعية في حملات حجاج الداخل

مناقشة الإيجابيات والسلبيات التي رافقت العمل المشترك في العام الماضي

عقدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة ووزارة الحج والعمرة، ممثلة بالمجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل اليوم، اجتماعاً افتراضياً، بمشاركة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد أمين أعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ سليمان الخميس، بحضور الأمين العام للتوعية بالإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بالوزارة الشيخ محسن الحارثي، وأعضاء المجلس من طرف وزارة الحج والعمرة.

وناقش الاجتماع، الترتيبات لأعمال التوعية والإرشاد في حملات حجاج الداخل لحج عام 1442هـ، وآليات ترشيح واختيار الدعاة المشاركين وفق ما لدى وزارة الشؤون الإسلامية من ضوابط وتنظيمات ومناقشة الإيجابيات والسلبيات التي رافقت العمل المشترك في الحج خلال العام الماضي.

وقام المجلس التنسيقي بعرض الآلية التي سيقوم بها خلال هذا العام لربط حملات حجاج الداخل مع الأمانة العامة للتوعية الإسلامية تحت إشراف المجلس لتنفيذ أعمال التوعية بالتنظيم المناسب المعتمد لدى الوزارتين.

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"الشؤون الإسلامية" و"الحج" تبحثان تطوير التوعية في حملات حجاج الداخل
سبق

عقدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة ووزارة الحج والعمرة، ممثلة بالمجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل اليوم، اجتماعاً افتراضياً، بمشاركة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد أمين أعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ سليمان الخميس، بحضور الأمين العام للتوعية بالإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بالوزارة الشيخ محسن الحارثي، وأعضاء المجلس من طرف وزارة الحج والعمرة.

وناقش الاجتماع، الترتيبات لأعمال التوعية والإرشاد في حملات حجاج الداخل لحج عام 1442هـ، وآليات ترشيح واختيار الدعاة المشاركين وفق ما لدى وزارة الشؤون الإسلامية من ضوابط وتنظيمات ومناقشة الإيجابيات والسلبيات التي رافقت العمل المشترك في الحج خلال العام الماضي.

وقام المجلس التنسيقي بعرض الآلية التي سيقوم بها خلال هذا العام لربط حملات حجاج الداخل مع الأمانة العامة للتوعية الإسلامية تحت إشراف المجلس لتنفيذ أعمال التوعية بالتنظيم المناسب المعتمد لدى الوزارتين.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
02:57 PM

"الشؤون الإسلامية" و"الحج" تبحثان تطوير التوعية في حملات حجاج الداخل

مناقشة الإيجابيات والسلبيات التي رافقت العمل المشترك في العام الماضي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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عقدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة ووزارة الحج والعمرة، ممثلة بالمجلس التنسيقي لمؤسسات وشركات خدمة حجاج الداخل اليوم، اجتماعاً افتراضياً، بمشاركة وكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد أمين أعمال الوزارة بالحج والعمرة والزيارة الشيخ سليمان الخميس، بحضور الأمين العام للتوعية بالإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بالوزارة الشيخ محسن الحارثي، وأعضاء المجلس من طرف وزارة الحج والعمرة.

وناقش الاجتماع، الترتيبات لأعمال التوعية والإرشاد في حملات حجاج الداخل لحج عام 1442هـ، وآليات ترشيح واختيار الدعاة المشاركين وفق ما لدى وزارة الشؤون الإسلامية من ضوابط وتنظيمات ومناقشة الإيجابيات والسلبيات التي رافقت العمل المشترك في الحج خلال العام الماضي.

وقام المجلس التنسيقي بعرض الآلية التي سيقوم بها خلال هذا العام لربط حملات حجاج الداخل مع الأمانة العامة للتوعية الإسلامية تحت إشراف المجلس لتنفيذ أعمال التوعية بالتنظيم المناسب المعتمد لدى الوزارتين.

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