"الأرصاد" ينبّه من سحب رعدية ممطرة على عسير

المركز الوطني: تشمل عدة محافظات وتستمر حتى الـ 6 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً عن تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وتشمل الحالة مدينة أبها، ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وظهران الجنوب، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.