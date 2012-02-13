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"الصحة": تسجيل 2136 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3482 خلال الـ24 ساعة الماضية

الصحة العالمية: عقار جديد لعلاج حالات كورونا الخطيرة

يحفّز الاستجابة الالتهابية ويوجد بمستويات عالية في المصابين

قررت منظمة الصحة العالمية، السماح باستخدام عقار لعلاج الحالات الشديدة من كورونا توسيليزوماب (Tocilizumab)؛ موضحة أنه جسم مضاد وحيد النسيلة، يثبّط مستقبِل الإنترلوكين-6 (IL-6)، وإنترلوكين-6 يحفز الاستجابة الالتهابية ويوجد بمستويات عالية في المرضى المصابين بأعراض خطيرة من كـورونا.

وأظهرت الدراسات السريرية أن عقار توسيليزوماب الذي يُعطى عن طريق الوريد يقلل من الوفيات لدى بعض المرضى المصابين بفايروس كورونا الذين يعانون مرضاً شديداً، وتتدهور صحتهم بسرعة ولديهم احتياجات متزايدة من الأكسجين ولديهم استجابة التهابية كبيرة.

وتشدّد منظمة الصحة العالمية على ضرورة إدارة العقار من قِبل العاملين الصحيين في بيئة سريرية خاضعة للمراقبة، إلى جانب الرعاية الاعتيادية لفيروس كورونا، التي تشمل الأكسجين والكورتيكوستيرويدات والأدوية الأخرى.

منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا الجديد

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الصحة العالمية: عقار جديد لعلاج حالات كورونا الخطيرة
سبق

قررت منظمة الصحة العالمية، السماح باستخدام عقار لعلاج الحالات الشديدة من كورونا توسيليزوماب (Tocilizumab)؛ موضحة أنه جسم مضاد وحيد النسيلة، يثبّط مستقبِل الإنترلوكين-6 (IL-6)، وإنترلوكين-6 يحفز الاستجابة الالتهابية ويوجد بمستويات عالية في المرضى المصابين بأعراض خطيرة من كـورونا.

وأظهرت الدراسات السريرية أن عقار توسيليزوماب الذي يُعطى عن طريق الوريد يقلل من الوفيات لدى بعض المرضى المصابين بفايروس كورونا الذين يعانون مرضاً شديداً، وتتدهور صحتهم بسرعة ولديهم احتياجات متزايدة من الأكسجين ولديهم استجابة التهابية كبيرة.

وتشدّد منظمة الصحة العالمية على ضرورة إدارة العقار من قِبل العاملين الصحيين في بيئة سريرية خاضعة للمراقبة، إلى جانب الرعاية الاعتيادية لفيروس كورونا، التي تشمل الأكسجين والكورتيكوستيرويدات والأدوية الأخرى.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
09:45 AM

الصحة العالمية: عقار جديد لعلاج حالات كورونا الخطيرة

يحفّز الاستجابة الالتهابية ويوجد بمستويات عالية في المصابين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,990

قررت منظمة الصحة العالمية، السماح باستخدام عقار لعلاج الحالات الشديدة من كورونا توسيليزوماب (Tocilizumab)؛ موضحة أنه جسم مضاد وحيد النسيلة، يثبّط مستقبِل الإنترلوكين-6 (IL-6)، وإنترلوكين-6 يحفز الاستجابة الالتهابية ويوجد بمستويات عالية في المرضى المصابين بأعراض خطيرة من كـورونا.

وأظهرت الدراسات السريرية أن عقار توسيليزوماب الذي يُعطى عن طريق الوريد يقلل من الوفيات لدى بعض المرضى المصابين بفايروس كورونا الذين يعانون مرضاً شديداً، وتتدهور صحتهم بسرعة ولديهم احتياجات متزايدة من الأكسجين ولديهم استجابة التهابية كبيرة.

وتشدّد منظمة الصحة العالمية على ضرورة إدارة العقار من قِبل العاملين الصحيين في بيئة سريرية خاضعة للمراقبة، إلى جانب الرعاية الاعتيادية لفيروس كورونا، التي تشمل الأكسجين والكورتيكوستيرويدات والأدوية الأخرى.

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