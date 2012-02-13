الصحة العالمية: عقار جديد لعلاج حالات كورونا الخطيرة

يحفّز الاستجابة الالتهابية ويوجد بمستويات عالية في المصابين

قررت منظمة الصحة العالمية، السماح باستخدام عقار لعلاج الحالات الشديدة من كورونا توسيليزوماب (Tocilizumab)؛ موضحة أنه جسم مضاد وحيد النسيلة، يثبّط مستقبِل الإنترلوكين-6 (IL-6)، وإنترلوكين-6 يحفز الاستجابة الالتهابية ويوجد بمستويات عالية في المرضى المصابين بأعراض خطيرة من كـورونا.

وأظهرت الدراسات السريرية أن عقار توسيليزوماب الذي يُعطى عن طريق الوريد يقلل من الوفيات لدى بعض المرضى المصابين بفايروس كورونا الذين يعانون مرضاً شديداً، وتتدهور صحتهم بسرعة ولديهم احتياجات متزايدة من الأكسجين ولديهم استجابة التهابية كبيرة.

وتشدّد منظمة الصحة العالمية على ضرورة إدارة العقار من قِبل العاملين الصحيين في بيئة سريرية خاضعة للمراقبة، إلى جانب الرعاية الاعتيادية لفيروس كورونا، التي تشمل الأكسجين والكورتيكوستيرويدات والأدوية الأخرى.