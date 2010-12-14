"تشافي" من "مرسول بارك": برشلونة يعيش مرحلة صعبة وسنعود إلى صدارة أبطال أوروبا

احتفى بتنظيم السعودية كأس "مارادونا" وتكريمها الأسطورة العالمية

عقد مدربا فريقَي برشلونة الإسباني، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، مؤتمراً صحافياً استباقياً لكأس مارادونا؛ إحدى الفعاليات المصاحبة لموسم الرياض 2021، التي تقام مباراتها اليوم الثلاثاء على ملعب مرسول بارك في العاصمة الرياض، وتجمع الفريقين اللذين مثّلا جزءاً مهماً من تاريخ مارادونا في كرة القدم على مستوى بلاده والعالم.

وخلال المؤتمر الصحافي قال مدرب فريق برشلونة تشافي هيرنانديز: إن المشاركة في هذه المباراة التاريخية شرفٌ كبيرٌ لي، إذ تدور حول تكريم الأسطورة مارادونا الذي يحظى بمحبة الكبار والصغار، ويتابعون مهاراته في مقاطع الفيديو بشكل مستمر، مضيفاً أنه سعيدٌ جداً بحضور تكريم "اللاعب العظيم" مارادونا، مقدماً شكره للهيئة العامة للترفيه، على تكريمها الأسطورة، وعلى تنظيمها الرائع.

وحول استعدادات فريقه، قال المدرب البرشلوني تشافي؛ إن الفريق ليس في أفضل حالاته حالياً، ويمر بظروف صعبة، مؤكداً أنه يعمل مع الإدارة على معالجتها من الصفر لإعادة الفريق إلى سابق عهده، مشيراً إلى أن المكان الطبيعي لبرشلونة مصاف الفرق المتصدّرة لدوري أبطال أوروبا، وهدف الجهاز الفني هو إعادته إلى مكانه الحقيقي كواحد من أعظم الفرق في العالم وفي أوروبا تحديداً.

من جهته، أوضح اللاعب البرازيلي في فريق برشلونة الإسباني داني ألفيس؛ أنه يشعر بمسؤولية كبيرة بعد عودته إلى برشلونة مجدّداً، مشيراً إلى أنه يشعر ببعض القلق، لأنه كان بعيداً عن بيته برشلونة الذي عاش فيه أجمل لحظاته، مؤكداً أنه في أوج حماسه للعودة إلى اللعب فيه من جديد، وتقديم عطاءات توازي ما يستحقه فريقه.

وأشار ألفيس؛ إلى أن اللعب بقميص برشلونة يدفع لتحقيق البطولات، وأن ارتداءه دائماً ما ترافقه مطالب بمضاعفة الجهود وتحقيق الانتصارات وجلب الكؤوس، لافتاً إلى أنه انتظر كثيراً لحظة عودته إلى برشلونة، مؤكداً أن أسعد لحظاته ارتداء القميص مجدداً، وأنه يشعر بأفضل لحظاته الآن، منوّهاً إلى أن الفريق يختلف حالياً عمّا كان عليه من قبل، وأنه يجب تقبُّل هذه الإشكالية للبدء بمعالجتها، والمضي قدماً في إعادته إلى ماضيه الجميل.

وفي سياقٍ مشابه، أوضح مدرب بوكا جونيورز الأرجنتيني سباستيان باتقليا؛ أن التنظيم الذي وجده في العاصمة الرياض أكثر من رائع، مقدماً شكره للهيئة العامة للترفيه على احترافية التنظيم وحسن التعامل، مشيراً إلى أن كأس مارادونا تمثل لحظات مؤثرة يعيشها ويستمتع بها الجميع في تكريم النجم الأرجنتيني العالمي دييغو مارادونا.

وأشار باتقليا؛ إلى أن المباراة ستكون صعبة، إذ يواجه فريقاً كبيراً، والجميع سيلعب بنديّة وحماس، وستستمتع الجماهير بمباراة كبيرة وقوية، مؤكداً أنه سيكون حدثاً استثنائيّاً، ومبيناً أنه عاصر النجم مارادونا عندما كان لاعباً، وتعامل معه عن قرب، الأمر الذي جعله يقدّر خطوة تكريمه، حيث تعني له الكثير جدّاً.

وأكّد لاعب بوكا جونيورز كارلوس ازكويردوس؛ أنه سعيدٌ بالتنظيم الذي وصفه بأنه أكثر من رائع، شاكراً اللجنة المنظمة على تكريمها مارادونا، وعلى حفاوتها واستقبالها الجميل الذي لقيه فريقه منذ وصوله إلى المملكة، موضحاً أن الأسطورة مارادونا يعني لهم الكثير، وتكريمه أمرٌ يفتخر به الفريق، ويقدّره لمنظّمي الحدث.