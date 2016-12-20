صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على مواطنَيْن، أتلفا جهاز رصد آلي (ساهر) في أحد الطرق العامة، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة بالمنطقة.
القصيم .. القبض على شخصين أتلفا جهاز رصد آلي "ساهر"
في أحد الطرق العامة
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على مواطنَيْن، أتلفا جهاز رصد آلي (ساهر) في أحد الطرق العامة، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة بالمنطقة.
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القصيم .. القبض على شخصين أتلفا جهاز رصد آلي "ساهر"وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-20
20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
04:26 PM
اخر تعديل
20 ديسمبر 2021 - 16 جمادى الأول 1443
04:47 PM
القصيم .. القبض على شخصين أتلفا جهاز رصد آلي "ساهر"
في أحد الطرق العامة
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، أسفرت عن تمكن شرطة المنطقة من القبض على مواطنَيْن، أتلفا جهاز رصد آلي (ساهر) في أحد الطرق العامة، وجرى إيقافهما، واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة بالمنطقة.
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