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"تنقضّ على الهدف كصاروخ جو-أرض".. روسيا تسمح ببيع طائرة مُسيَّرة "انتحارية"

تُطلَق في الخفاء لعدم صدور ضجيج عنها

سمحت وزارة الدفاع الروسية لشركة الأسلحة الروسية "كلاشنيكوف" بتصدير طائرات "كوب" المُسيَّرة إلى الخارج، بحسب ما ذكرت "سبوتنيك" اليوم (الثلاثاء).

وأفاد مسؤول في شركة "كلاشنيكوف" بأن الرخصة التي حصلت الشركة عليها تعطي الضوء الأخضر لتصدير طائرات "كوب" الانتحارية إلى الخارج.

وبيَّنت "سبوتنيك" أن طائرة "كوب" مخصصة لمهاجمة وتدمير أهداف العدو، وتتعامل مع الأهداف اللازم تدميرها وكأنها صاروخ جو- أرض.

وأضافت بأن "كوب" يمكنها أن تبقى مُحلِّقة في الجو لمدة طويلة، تصل إلى 30 دقيقة، بحثًا عن الهدف، ثم تنقضّ عليه، وكأنها صاروخ موجَّه لتدمره بتفجير نفسها.

وأوضحت أن الطائرة توجَّه إلى الهدف بواسطة آلة الفيديو الموجودة على متنها، ويمكنها أن تطير بسرعة 130 كيلومترًا في الساعة، كما أنها تُطلَق في الخفاء لعدم صدور ضجيج عنها.

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"تنقضّ على الهدف كصاروخ جو-أرض".. روسيا تسمح ببيع طائرة مُسيَّرة "انتحارية"
سبق

سمحت وزارة الدفاع الروسية لشركة الأسلحة الروسية "كلاشنيكوف" بتصدير طائرات "كوب" المُسيَّرة إلى الخارج، بحسب ما ذكرت "سبوتنيك" اليوم (الثلاثاء).

وأفاد مسؤول في شركة "كلاشنيكوف" بأن الرخصة التي حصلت الشركة عليها تعطي الضوء الأخضر لتصدير طائرات "كوب" الانتحارية إلى الخارج.

وبيَّنت "سبوتنيك" أن طائرة "كوب" مخصصة لمهاجمة وتدمير أهداف العدو، وتتعامل مع الأهداف اللازم تدميرها وكأنها صاروخ جو- أرض.

وأضافت بأن "كوب" يمكنها أن تبقى مُحلِّقة في الجو لمدة طويلة، تصل إلى 30 دقيقة، بحثًا عن الهدف، ثم تنقضّ عليه، وكأنها صاروخ موجَّه لتدمره بتفجير نفسها.

وأوضحت أن الطائرة توجَّه إلى الهدف بواسطة آلة الفيديو الموجودة على متنها، ويمكنها أن تطير بسرعة 130 كيلومترًا في الساعة، كما أنها تُطلَق في الخفاء لعدم صدور ضجيج عنها.

25 يناير 2022 - 22 جمادى الآخر 1443
08:44 PM

"تنقضّ على الهدف كصاروخ جو-أرض".. روسيا تسمح ببيع طائرة مُسيَّرة "انتحارية"

تُطلَق في الخفاء لعدم صدور ضجيج عنها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سمحت وزارة الدفاع الروسية لشركة الأسلحة الروسية "كلاشنيكوف" بتصدير طائرات "كوب" المُسيَّرة إلى الخارج، بحسب ما ذكرت "سبوتنيك" اليوم (الثلاثاء).

وأفاد مسؤول في شركة "كلاشنيكوف" بأن الرخصة التي حصلت الشركة عليها تعطي الضوء الأخضر لتصدير طائرات "كوب" الانتحارية إلى الخارج.

وبيَّنت "سبوتنيك" أن طائرة "كوب" مخصصة لمهاجمة وتدمير أهداف العدو، وتتعامل مع الأهداف اللازم تدميرها وكأنها صاروخ جو- أرض.

وأضافت بأن "كوب" يمكنها أن تبقى مُحلِّقة في الجو لمدة طويلة، تصل إلى 30 دقيقة، بحثًا عن الهدف، ثم تنقضّ عليه، وكأنها صاروخ موجَّه لتدمره بتفجير نفسها.

وأوضحت أن الطائرة توجَّه إلى الهدف بواسطة آلة الفيديو الموجودة على متنها، ويمكنها أن تطير بسرعة 130 كيلومترًا في الساعة، كما أنها تُطلَق في الخفاء لعدم صدور ضجيج عنها.

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