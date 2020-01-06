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"صحة نجران" تتصدر مؤشرات الأداء في "تجربة المريض" ومركز اتصال الصحة 937

بعد أن وضعت ونفذت العديد من الخطط التحسينية

حققت "صحة نجران" عدداً من المراكز المتقدمة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة في العديد من مؤشرات الأداء خلال العام 2019م على مستوى اللوحات الشهرية والمؤشرات الأسبوعية.

وتصدرت "صحة نجران" المراكز الأولى في مؤشرات تجربة المريض، ومركز اتصال 937 إضافة إلى التصدر في مؤشرات أداء التوعية في المديريات على مدار العام، والمركز الأول في مؤشر الأداء بأقسام التأهيل الطبي بنسبة 100% لشهر نوفمبر 2019م، والمركز الثاني في مؤشر أداء الصيانة لشهر نوفمبر 2019م بنسبة 96%، إلى جانب تصدر المنطقة في عديد من مؤشرات الأداء المتعلقة بنظام موارد وصوت الموظف والبلاغات الدوائية والصحة المدرسية (الفحص الاستكشافي ورشاقة).

كما تصدرت "صحة نجران" المركز الأول في لوحة الجودة لعدة أشهر خلال العام 2019م بنسبة 94% والمركز الثاني في لوحة الخدمات المساندة بنسبة 93%.

وحققت المركز الأول لشهر أكتوبر 2019م في لوحة الخدمات العلاجية بنسبة 83% والمركز الرابع في مؤشرات الصحة العامة بنسبة 91%، وتحقيقها ما بين المركز الثالث والخامس في لوحة المؤشرات العامة الأسبوعية بنسبة تتراوح من 90 إلى 94%.

يذكر أن "صحة نجران" قامت في الفترة الأخيرة بوضع وتنفيذ العديد من الخطط التحسينية، المتعلقة بمؤشرات أداء مراكز الطب الشرعي، وتواجدها ضمن المراكز الخمس الأولى التي حققت تحسناً ملحوظاً في معايير التقييم وحصلت على أكبر نسبة تحسن في المؤشر وأيضًا نفس التحسن بمؤشرات أداء الصحة ومكافحة التدخين، والعديد من المؤشرات التي تعكس مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها صحة نجران، وحرصها على التطوير والتميز.

صحة نجران

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"صحة نجران" تتصدر مؤشرات الأداء في "تجربة المريض" ومركز اتصال الصحة 937
سبق

حققت "صحة نجران" عدداً من المراكز المتقدمة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة في العديد من مؤشرات الأداء خلال العام 2019م على مستوى اللوحات الشهرية والمؤشرات الأسبوعية.

وتصدرت "صحة نجران" المراكز الأولى في مؤشرات تجربة المريض، ومركز اتصال 937 إضافة إلى التصدر في مؤشرات أداء التوعية في المديريات على مدار العام، والمركز الأول في مؤشر الأداء بأقسام التأهيل الطبي بنسبة 100% لشهر نوفمبر 2019م، والمركز الثاني في مؤشر أداء الصيانة لشهر نوفمبر 2019م بنسبة 96%، إلى جانب تصدر المنطقة في عديد من مؤشرات الأداء المتعلقة بنظام موارد وصوت الموظف والبلاغات الدوائية والصحة المدرسية (الفحص الاستكشافي ورشاقة).

كما تصدرت "صحة نجران" المركز الأول في لوحة الجودة لعدة أشهر خلال العام 2019م بنسبة 94% والمركز الثاني في لوحة الخدمات المساندة بنسبة 93%.

وحققت المركز الأول لشهر أكتوبر 2019م في لوحة الخدمات العلاجية بنسبة 83% والمركز الرابع في مؤشرات الصحة العامة بنسبة 91%، وتحقيقها ما بين المركز الثالث والخامس في لوحة المؤشرات العامة الأسبوعية بنسبة تتراوح من 90 إلى 94%.

يذكر أن "صحة نجران" قامت في الفترة الأخيرة بوضع وتنفيذ العديد من الخطط التحسينية، المتعلقة بمؤشرات أداء مراكز الطب الشرعي، وتواجدها ضمن المراكز الخمس الأولى التي حققت تحسناً ملحوظاً في معايير التقييم وحصلت على أكبر نسبة تحسن في المؤشر وأيضًا نفس التحسن بمؤشرات أداء الصحة ومكافحة التدخين، والعديد من المؤشرات التي تعكس مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها صحة نجران، وحرصها على التطوير والتميز.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
05:33 PM

"صحة نجران" تتصدر مؤشرات الأداء في "تجربة المريض" ومركز اتصال الصحة 937

بعد أن وضعت ونفذت العديد من الخطط التحسينية

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صحيفة سبق الإلكترونية - نجران
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حققت "صحة نجران" عدداً من المراكز المتقدمة على مستوى مناطق ومحافظات المملكة في العديد من مؤشرات الأداء خلال العام 2019م على مستوى اللوحات الشهرية والمؤشرات الأسبوعية.

وتصدرت "صحة نجران" المراكز الأولى في مؤشرات تجربة المريض، ومركز اتصال 937 إضافة إلى التصدر في مؤشرات أداء التوعية في المديريات على مدار العام، والمركز الأول في مؤشر الأداء بأقسام التأهيل الطبي بنسبة 100% لشهر نوفمبر 2019م، والمركز الثاني في مؤشر أداء الصيانة لشهر نوفمبر 2019م بنسبة 96%، إلى جانب تصدر المنطقة في عديد من مؤشرات الأداء المتعلقة بنظام موارد وصوت الموظف والبلاغات الدوائية والصحة المدرسية (الفحص الاستكشافي ورشاقة).

كما تصدرت "صحة نجران" المركز الأول في لوحة الجودة لعدة أشهر خلال العام 2019م بنسبة 94% والمركز الثاني في لوحة الخدمات المساندة بنسبة 93%.

وحققت المركز الأول لشهر أكتوبر 2019م في لوحة الخدمات العلاجية بنسبة 83% والمركز الرابع في مؤشرات الصحة العامة بنسبة 91%، وتحقيقها ما بين المركز الثالث والخامس في لوحة المؤشرات العامة الأسبوعية بنسبة تتراوح من 90 إلى 94%.

يذكر أن "صحة نجران" قامت في الفترة الأخيرة بوضع وتنفيذ العديد من الخطط التحسينية، المتعلقة بمؤشرات أداء مراكز الطب الشرعي، وتواجدها ضمن المراكز الخمس الأولى التي حققت تحسناً ملحوظاً في معايير التقييم وحصلت على أكبر نسبة تحسن في المؤشر وأيضًا نفس التحسن بمؤشرات أداء الصحة ومكافحة التدخين، والعديد من المؤشرات التي تعكس مستوى الخدمات الصحية التي تقدمها صحة نجران، وحرصها على التطوير والتميز.

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