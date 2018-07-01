سقوط مصابين في مظاهرات ضد تلوث مياه الشرب بخورامشهر الإيرانية

المسؤولون قدموا روايات متضاربة حول هوية المصابين وعددهم

أصيب عدد من المواطنين الإيرانيين في مدينة خورامشهر جنوب غرب إيران خلال مظاهرات، اليوم الأحد، خرجت ضد تلوث مياه الشرب، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الإيرانية.

وفي التفاصيل، ذكرت تقارير إيرانية أن الشرطة فتحت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا ضد تلوث مياه الشرب التي أدت إلى انتشار الأمراض بين سكان مدينة خورامشهر، حيث سبق وأن وعدتهم السلطات بحل المشكلة إلا أنها استمرت ما أدى إلى خروج السكان غاضبين ضد حكومة بلادهم .

وقدم المسؤولون روايات مختلفة حول المصابين خلال الاحتجاج، حيث قال نائب وزير الداخلية حسين زولفاغاري إن 11 شخصاً أصيبوا بجروح عندما أطلق أحدهم النار، فيما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية أن المصابين عشرة، وهم من رجال الشرطة، أما وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي فقال إن شخصا ًواحدًا أصيب في المواجهات وحتى الآن لم يتم تحديد هوية الجاني .