النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سقوط مصابين في مظاهرات ضد تلوث مياه الشرب بخورامشهر الإيرانية

المسؤولون قدموا روايات متضاربة حول هوية المصابين وعددهم

أصيب عدد من المواطنين الإيرانيين في مدينة خورامشهر جنوب غرب إيران خلال مظاهرات، اليوم الأحد، خرجت ضد تلوث مياه الشرب، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الإيرانية.

وفي التفاصيل، ذكرت تقارير إيرانية أن الشرطة فتحت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا ضد تلوث مياه الشرب التي أدت إلى انتشار الأمراض بين سكان مدينة خورامشهر، حيث سبق وأن وعدتهم السلطات بحل المشكلة إلا أنها استمرت ما أدى إلى خروج السكان غاضبين ضد حكومة بلادهم .

وقدم المسؤولون روايات مختلفة حول المصابين خلال الاحتجاج، حيث قال نائب وزير الداخلية حسين زولفاغاري إن 11 شخصاً أصيبوا بجروح عندما أطلق أحدهم النار، فيما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية أن المصابين عشرة، وهم من رجال الشرطة، أما وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي فقال إن شخصا ًواحدًا أصيب في المواجهات وحتى الآن لم يتم تحديد هوية الجاني .

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
سقوط مصابين في مظاهرات ضد تلوث مياه الشرب بخورامشهر الإيرانية
سبق

أصيب عدد من المواطنين الإيرانيين في مدينة خورامشهر جنوب غرب إيران خلال مظاهرات، اليوم الأحد، خرجت ضد تلوث مياه الشرب، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الإيرانية.

وفي التفاصيل، ذكرت تقارير إيرانية أن الشرطة فتحت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا ضد تلوث مياه الشرب التي أدت إلى انتشار الأمراض بين سكان مدينة خورامشهر، حيث سبق وأن وعدتهم السلطات بحل المشكلة إلا أنها استمرت ما أدى إلى خروج السكان غاضبين ضد حكومة بلادهم .

وقدم المسؤولون روايات مختلفة حول المصابين خلال الاحتجاج، حيث قال نائب وزير الداخلية حسين زولفاغاري إن 11 شخصاً أصيبوا بجروح عندما أطلق أحدهم النار، فيما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية أن المصابين عشرة، وهم من رجال الشرطة، أما وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي فقال إن شخصا ًواحدًا أصيب في المواجهات وحتى الآن لم يتم تحديد هوية الجاني .

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
11:56 PM

سقوط مصابين في مظاهرات ضد تلوث مياه الشرب بخورامشهر الإيرانية

المسؤولون قدموا روايات متضاربة حول هوية المصابين وعددهم

A A A
خالد علي - الرياض
3
6,490

أصيب عدد من المواطنين الإيرانيين في مدينة خورامشهر جنوب غرب إيران خلال مظاهرات، اليوم الأحد، خرجت ضد تلوث مياه الشرب، وفقاً لما ذكرته وسائل الإعلام الإيرانية.

وفي التفاصيل، ذكرت تقارير إيرانية أن الشرطة فتحت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الذين خرجوا ضد تلوث مياه الشرب التي أدت إلى انتشار الأمراض بين سكان مدينة خورامشهر، حيث سبق وأن وعدتهم السلطات بحل المشكلة إلا أنها استمرت ما أدى إلى خروج السكان غاضبين ضد حكومة بلادهم .

وقدم المسؤولون روايات مختلفة حول المصابين خلال الاحتجاج، حيث قال نائب وزير الداخلية حسين زولفاغاري إن 11 شخصاً أصيبوا بجروح عندما أطلق أحدهم النار، فيما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية أن المصابين عشرة، وهم من رجال الشرطة، أما وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي فقال إن شخصا ًواحدًا أصيب في المواجهات وحتى الآن لم يتم تحديد هوية الجاني .

شارك برأيك
89
495

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,493
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
40,856
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,012
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,350

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة