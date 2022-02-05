رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران.. حتى الـ6 مساء

تؤدي إلى تدن في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران والخرخير، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ6 مساءً.