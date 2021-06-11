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شاهد.. صورة أخوية تجمع ولي العهد والرئيس المصري

نشر المصور الملكي بندر الجلعود صورة ودية تجمع بين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وعلق "الجعلود" على الصورة عبر حسابه في "تويتر"، قائلاً: "لقاء أخوي في شرم الشيخ يجمع سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. صورة أخوية تجمع ولي العهد والرئيس المصري
سبق

نشر المصور الملكي بندر الجلعود صورة ودية تجمع بين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وعلق "الجعلود" على الصورة عبر حسابه في "تويتر"، قائلاً: "لقاء أخوي في شرم الشيخ يجمع سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي".

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
07:27 PM
اخر تعديل
11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
08:53 PM

شاهد.. صورة أخوية تجمع ولي العهد والرئيس المصري

A A A
ياسر نجدي - الرياض
8
15,335

نشر المصور الملكي بندر الجلعود صورة ودية تجمع بين سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مدينة شرم الشيخ المصرية.

وعلق "الجعلود" على الصورة عبر حسابه في "تويتر"، قائلاً: "لقاء أخوي في شرم الشيخ يجمع سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي".

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