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بالصور.. افتتاح مهرجان القريات الدولي للحمام الزاجل

برعاية أمير الجوف ومشاركة 12 من مختلف دول العالم

وسط أجواء شتوية، تتميز بها "القريات" في هذه الفترة من العام، وبرعاية أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، افتتح محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر الجمعة "مهرجان القريات الدولي للطيور"، بحضور الشيخ خالد الصباح من دولة الكويت الشقيقة، ومشاركة (12) دولة من مختلف دول العالم، هي: المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعُمان ومصر وفلسطين والأردن واليمن والسودان وأستراليا والفلبين.

وتم خلال افتتاح المهرجان تقديم عدد من المشاركات بهذه المناسبة، منها قصيدة شعرية، وتقديم عرض مرئي عن المهرجان، ومراحل سباقات الحمام الزاجل، والمسافات التي يقطعها، ونبذة عن الحمام الزاجل.

وبدوره، رفع نائب المشرف العام على المهرجان، الدكتور مرزوق ملفي الخنجر، شكره للأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، لموافقته على رعاية وإقامة هذا المهرجان.

كما رحّب الرئيس التنفيذي للمهرجان ومدير نقطة القريات الدولية زبن سالم الشراري في كلمته للحضور بالدول المشاركة، منوهًا بدعم أمير المنطقة وسمو نائبه، وجهود محافظ القريات ومتابعته للجان منذ الموافقة على إقامة المهرجان.

ثم شاهد الحضور "أوبريت" السلام، كما شاهد الحضور العرضة السعودية بمشاركة محافظ القريات، والشيخ خالد الصباح.

وأعرب الشيخ خالد سالم الصباح في كلمة الدول المشاركة عن شكره وتقديره لجميع اللجان على حسن التنظيم، معبرًا عن سروره بالسباق، ومتمنيًا استمرار هذه النشاطات والسباقات العربية والخليجية.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الرعاة ونائب رئيس اتحاد سباقات الحمام الزاجل، المهندس عبدالله البخيت، ورؤساء الأندية للحمام الزاجل، ومندوبي النقاط لدى السعودية بالخارج ودول الخليج.

ثم جرى إعلان الفائزين في سباق كرنفال نقطة القريات الدولية بمحافظة القريات (سباق 300كم). ونال المركز الأول الأحساء تيم، بينما فاز بالمركز الثاني عبدالرحمن العامري من دولة الإمارات، فيما حصد المركز الثالث زاجل سارا.

وفي سباق (500كم)، الذي بدأت انطلاقته من محافظة رفحاء إلى القريات، حصد المركز الأول صالح أبو هيمل، فيما نال المركز الثاني الشيخ خالد الصباح من دولة الكويت، وفاز بالمركز الثالث عبدالله الظفيري.

حضر الحفل عدد من مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، وشيوخ وأعيان المحافظة، وهواة الحمام الزاجل.

مهرجان القريات الدولي للطيور القريات

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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بالصور.. افتتاح مهرجان القريات الدولي للحمام الزاجل
سبق

وسط أجواء شتوية، تتميز بها "القريات" في هذه الفترة من العام، وبرعاية أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، افتتح محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر الجمعة "مهرجان القريات الدولي للطيور"، بحضور الشيخ خالد الصباح من دولة الكويت الشقيقة، ومشاركة (12) دولة من مختلف دول العالم، هي: المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعُمان ومصر وفلسطين والأردن واليمن والسودان وأستراليا والفلبين.

وتم خلال افتتاح المهرجان تقديم عدد من المشاركات بهذه المناسبة، منها قصيدة شعرية، وتقديم عرض مرئي عن المهرجان، ومراحل سباقات الحمام الزاجل، والمسافات التي يقطعها، ونبذة عن الحمام الزاجل.

وبدوره، رفع نائب المشرف العام على المهرجان، الدكتور مرزوق ملفي الخنجر، شكره للأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، لموافقته على رعاية وإقامة هذا المهرجان.

كما رحّب الرئيس التنفيذي للمهرجان ومدير نقطة القريات الدولية زبن سالم الشراري في كلمته للحضور بالدول المشاركة، منوهًا بدعم أمير المنطقة وسمو نائبه، وجهود محافظ القريات ومتابعته للجان منذ الموافقة على إقامة المهرجان.

ثم شاهد الحضور "أوبريت" السلام، كما شاهد الحضور العرضة السعودية بمشاركة محافظ القريات، والشيخ خالد الصباح.

وأعرب الشيخ خالد سالم الصباح في كلمة الدول المشاركة عن شكره وتقديره لجميع اللجان على حسن التنظيم، معبرًا عن سروره بالسباق، ومتمنيًا استمرار هذه النشاطات والسباقات العربية والخليجية.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الرعاة ونائب رئيس اتحاد سباقات الحمام الزاجل، المهندس عبدالله البخيت، ورؤساء الأندية للحمام الزاجل، ومندوبي النقاط لدى السعودية بالخارج ودول الخليج.

ثم جرى إعلان الفائزين في سباق كرنفال نقطة القريات الدولية بمحافظة القريات (سباق 300كم). ونال المركز الأول الأحساء تيم، بينما فاز بالمركز الثاني عبدالرحمن العامري من دولة الإمارات، فيما حصد المركز الثالث زاجل سارا.

وفي سباق (500كم)، الذي بدأت انطلاقته من محافظة رفحاء إلى القريات، حصد المركز الأول صالح أبو هيمل، فيما نال المركز الثاني الشيخ خالد الصباح من دولة الكويت، وفاز بالمركز الثالث عبدالله الظفيري.

حضر الحفل عدد من مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، وشيوخ وأعيان المحافظة، وهواة الحمام الزاجل.

02 فبراير 2020 - 8 جمادى الآخر 1441
12:37 AM

بالصور.. افتتاح مهرجان القريات الدولي للحمام الزاجل

برعاية أمير الجوف ومشاركة 12 من مختلف دول العالم

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عبدالرحمن العازمي - القريات
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وسط أجواء شتوية، تتميز بها "القريات" في هذه الفترة من العام، وبرعاية أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، افتتح محافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر الجمعة "مهرجان القريات الدولي للطيور"، بحضور الشيخ خالد الصباح من دولة الكويت الشقيقة، ومشاركة (12) دولة من مختلف دول العالم، هي: المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت والبحرين وعُمان ومصر وفلسطين والأردن واليمن والسودان وأستراليا والفلبين.

وتم خلال افتتاح المهرجان تقديم عدد من المشاركات بهذه المناسبة، منها قصيدة شعرية، وتقديم عرض مرئي عن المهرجان، ومراحل سباقات الحمام الزاجل، والمسافات التي يقطعها، ونبذة عن الحمام الزاجل.

وبدوره، رفع نائب المشرف العام على المهرجان، الدكتور مرزوق ملفي الخنجر، شكره للأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، أمير منطقة الجوف، لموافقته على رعاية وإقامة هذا المهرجان.

كما رحّب الرئيس التنفيذي للمهرجان ومدير نقطة القريات الدولية زبن سالم الشراري في كلمته للحضور بالدول المشاركة، منوهًا بدعم أمير المنطقة وسمو نائبه، وجهود محافظ القريات ومتابعته للجان منذ الموافقة على إقامة المهرجان.

ثم شاهد الحضور "أوبريت" السلام، كما شاهد الحضور العرضة السعودية بمشاركة محافظ القريات، والشيخ خالد الصباح.

وأعرب الشيخ خالد سالم الصباح في كلمة الدول المشاركة عن شكره وتقديره لجميع اللجان على حسن التنظيم، معبرًا عن سروره بالسباق، ومتمنيًا استمرار هذه النشاطات والسباقات العربية والخليجية.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الرعاة ونائب رئيس اتحاد سباقات الحمام الزاجل، المهندس عبدالله البخيت، ورؤساء الأندية للحمام الزاجل، ومندوبي النقاط لدى السعودية بالخارج ودول الخليج.

ثم جرى إعلان الفائزين في سباق كرنفال نقطة القريات الدولية بمحافظة القريات (سباق 300كم). ونال المركز الأول الأحساء تيم، بينما فاز بالمركز الثاني عبدالرحمن العامري من دولة الإمارات، فيما حصد المركز الثالث زاجل سارا.

وفي سباق (500كم)، الذي بدأت انطلاقته من محافظة رفحاء إلى القريات، حصد المركز الأول صالح أبو هيمل، فيما نال المركز الثاني الشيخ خالد الصباح من دولة الكويت، وفاز بالمركز الثالث عبدالله الظفيري.

حضر الحفل عدد من مديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين، وشيوخ وأعيان المحافظة، وهواة الحمام الزاجل.

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