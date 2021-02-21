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‏حائل.. سحب رعدية ورياح سطحية تستمر حتى 12 مساءً

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بالمنطقة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل، تضمن سحباً رعدية، ورياحاً نشطة سطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الثانية عشرة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.

حائل الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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‏حائل.. سحب رعدية ورياح سطحية تستمر حتى 12 مساءً
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل، تضمن سحباً رعدية، ورياحاً نشطة سطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الثانية عشرة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
10:06 AM

‏حائل.. سحب رعدية ورياح سطحية تستمر حتى 12 مساءً

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بالمنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة ‏حائل، تضمن سحباً رعدية، ورياحاً نشطة سطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الثانية عشرة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.

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