‏حائل.. سحب رعدية ورياح سطحية تستمر حتى 12 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل، تضمن سحباً رعدية، ورياحاً نشطة سطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الثانية عشرة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل، تضمن سحباً رعدية، ورياحاً نشطة سطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الثانية عشرة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.حائل الأرصاد حالة الطقس
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل، تضمن سحباً رعدية، ورياحاً نشطة سطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الثانية عشرة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم، تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل، تضمن سحباً رعدية، ورياحاً نشطة سطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الثانية عشرة مساءً على مدينة حائل ومحافظاتها.