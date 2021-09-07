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الجيش الإسرائيلي يشن غارات على موقع للمقاومة الفلسطينية في غزة

أحدثت انفجارات وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من أماكن الاستهداف

شن طيران الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، غارات على قطاع غزة، وفق ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.

وتفصيلاً، ذكرت مصادر محلية وأمنية أن طائرات استطلاع وحربية إسرائيلية استهدفت بصاروخين على الأقل موقع "القادسية" التابع للمقاومة الفلسطينية غرب خانيونس.

وأحدثت الغارات انفجارات قوية، فيما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من أماكن الاستهداف، بحسب روسيا اليوم.

وقالت القناة "13" العبرية إن القصف في قطاع غزة جاء رداً على إطلاق البالونات الحارقة.

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش الإسرائيلي يشن غارات على موقع للمقاومة الفلسطينية في غزة
سبق

شن طيران الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، غارات على قطاع غزة، وفق ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.

وتفصيلاً، ذكرت مصادر محلية وأمنية أن طائرات استطلاع وحربية إسرائيلية استهدفت بصاروخين على الأقل موقع "القادسية" التابع للمقاومة الفلسطينية غرب خانيونس.

وأحدثت الغارات انفجارات قوية، فيما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من أماكن الاستهداف، بحسب روسيا اليوم.

وقالت القناة "13" العبرية إن القصف في قطاع غزة جاء رداً على إطلاق البالونات الحارقة.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
12:22 AM

الجيش الإسرائيلي يشن غارات على موقع للمقاومة الفلسطينية في غزة

أحدثت انفجارات وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من أماكن الاستهداف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شن طيران الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، غارات على قطاع غزة، وفق ما نقلته وسائل إعلام فلسطينية.

وتفصيلاً، ذكرت مصادر محلية وأمنية أن طائرات استطلاع وحربية إسرائيلية استهدفت بصاروخين على الأقل موقع "القادسية" التابع للمقاومة الفلسطينية غرب خانيونس.

وأحدثت الغارات انفجارات قوية، فيما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من أماكن الاستهداف، بحسب روسيا اليوم.

وقالت القناة "13" العبرية إن القصف في قطاع غزة جاء رداً على إطلاق البالونات الحارقة.

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