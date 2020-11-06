فلسطين: 681 إصابة جديدة و3 حالات وفاة بكورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

سجلت فلسطين، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 3 حالات وفاة، و681 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و895 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين، بلغت 88.22%؛ فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.94%، ونسبة الوفيات 0.84% من مجمل الإصابات.