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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان المبارك.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لجلالته على التهنئة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذا الشهر المبارك على الأمة الإسلامية بالمزيد من التقدم والازدهار.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان
سبق

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان المبارك.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لجلالته على التهنئة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذا الشهر المبارك على الأمة الإسلامية بالمزيد من التقدم والازدهار.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
04:51 PM

خادم الحرمين يتلقى اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
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تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من أخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، هنأه خلاله بقرب حلول شهر رمضان المبارك.
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين، عن شكره لجلالته على التهنئة، سائلاً المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذا الشهر المبارك على الأمة الإسلامية بالمزيد من التقدم والازدهار.

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