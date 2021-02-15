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تسريبات تكشف هاتف "آيفون" الذي ستتباهى به في 2021.. فيديو

كشفت تقارير صحفية عالمية عن التسريبات الجديدة الخاصة بهاتف "آيفون" المرتقب، الذي أكدت المصادر أن شركة "أبل" الأمريكية ستتباهى به في عام 2021 الجاري.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "أبل" تجهّز الجيل التالي من هواتف "آيفون" لكي تعمل شاشته بشكل دائم.

واستعانت "أبل" في هذا المجال بشاشة من نوع "إل تي بي أو"، التي تعني "شاشات أكسيد متعدد البلورات منخفض الحرارة"، الموفرة لبطاريات "آيفون" بتردد 120 هرتز.

وستقدم شاشات "آيفون" شاشة القفل بحيث تعمل من خلاله الشاشة لتقديم عدد من المعلومات دون أن أي إدخال، بالإضافة إلى عدد من الإخطارات الهامة، تمامًا كما هي موجودة في بعض هواتف "أندرويد".

كما ستُدخِل "أبل" عددًا من التحسينات في كاميرا "آيفون"، التي ستكون فائقة الاتساع، وتقنية التصوير الفلكي التلقائي، والمتوقع أن تكون استثنائية عن باقي الطرازات في هواتف "آيفون".

وستجمع هواتف "آيفون" الجديدة بين تقنيتي فتح قفل الشاشة "فيس آي دي" للتعرف على الوجه، وقارئ بصمة الأصابع المدمج في الشاشة اللمسية.

شركة أبل الأمريكية آيفون

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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تسريبات تكشف هاتف "آيفون" الذي ستتباهى به في 2021.. فيديو
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية عن التسريبات الجديدة الخاصة بهاتف "آيفون" المرتقب، الذي أكدت المصادر أن شركة "أبل" الأمريكية ستتباهى به في عام 2021 الجاري.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "أبل" تجهّز الجيل التالي من هواتف "آيفون" لكي تعمل شاشته بشكل دائم.

واستعانت "أبل" في هذا المجال بشاشة من نوع "إل تي بي أو"، التي تعني "شاشات أكسيد متعدد البلورات منخفض الحرارة"، الموفرة لبطاريات "آيفون" بتردد 120 هرتز.

وستقدم شاشات "آيفون" شاشة القفل بحيث تعمل من خلاله الشاشة لتقديم عدد من المعلومات دون أن أي إدخال، بالإضافة إلى عدد من الإخطارات الهامة، تمامًا كما هي موجودة في بعض هواتف "أندرويد".

كما ستُدخِل "أبل" عددًا من التحسينات في كاميرا "آيفون"، التي ستكون فائقة الاتساع، وتقنية التصوير الفلكي التلقائي، والمتوقع أن تكون استثنائية عن باقي الطرازات في هواتف "آيفون".

وستجمع هواتف "آيفون" الجديدة بين تقنيتي فتح قفل الشاشة "فيس آي دي" للتعرف على الوجه، وقارئ بصمة الأصابع المدمج في الشاشة اللمسية.

15 فبراير 2021 - 3 رجب 1442
10:57 AM

تسريبات تكشف هاتف "آيفون" الذي ستتباهى به في 2021.. فيديو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت تقارير صحفية عالمية عن التسريبات الجديدة الخاصة بهاتف "آيفون" المرتقب، الذي أكدت المصادر أن شركة "أبل" الأمريكية ستتباهى به في عام 2021 الجاري.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن "أبل" تجهّز الجيل التالي من هواتف "آيفون" لكي تعمل شاشته بشكل دائم.

واستعانت "أبل" في هذا المجال بشاشة من نوع "إل تي بي أو"، التي تعني "شاشات أكسيد متعدد البلورات منخفض الحرارة"، الموفرة لبطاريات "آيفون" بتردد 120 هرتز.

وستقدم شاشات "آيفون" شاشة القفل بحيث تعمل من خلاله الشاشة لتقديم عدد من المعلومات دون أن أي إدخال، بالإضافة إلى عدد من الإخطارات الهامة، تمامًا كما هي موجودة في بعض هواتف "أندرويد".

كما ستُدخِل "أبل" عددًا من التحسينات في كاميرا "آيفون"، التي ستكون فائقة الاتساع، وتقنية التصوير الفلكي التلقائي، والمتوقع أن تكون استثنائية عن باقي الطرازات في هواتف "آيفون".

وستجمع هواتف "آيفون" الجديدة بين تقنيتي فتح قفل الشاشة "فيس آي دي" للتعرف على الوجه، وقارئ بصمة الأصابع المدمج في الشاشة اللمسية.

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