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تشافي: قدمنا مباراة للتاريخ .. وأتمنى التوفيق للهلال في النهائي

أكد تشافي هيرناديز مدرب السد القطري عقب نهاية لقاء نصف نهائي دوري الأبطال وخروج فريقه على يد الهلال أن فريقه قدم مع الهلال مباراة رائعة وقال:"أنا فخور بفريقي حيث قدم مباراة كبيرة بعد أن اعتقد الجميع أننا كنا بعيدين عن العودة في النتيجة وأتمنى التوفيق للهلال في المشهد الختامي".

وتابع نتيجة الذهاب صعبة علينا المباراة ولكننا تعلمنا درسًا من دروس كرة القدم.

وأضاف: الصعوبة كانت في المباراة الأولى بسبب تلقي عبدالكريم حسن البطاقة الحمراء وهو ما جعلنا نلعب لمدة 60 دقيقة ونتيجة لقاء الذهاب صعبت علينا مباراة اليوم.

وأشار كانت مباراة تاريخية حاولنا استغلال نقاط الضعف لفريق الهلال وهذا لا يمنع أنه فريق ممتاز والأخطاء الصغيرة جزء من كرة القدم وهذه التفاصيل الصغيرة هي التي حسمت نتيجة اللقاء.

الرياض الهلال السد مدرب السد تشافي هيرناديز دوري أبطال آسيا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تشافي: قدمنا مباراة للتاريخ .. وأتمنى التوفيق للهلال في النهائي
سبق

أكد تشافي هيرناديز مدرب السد القطري عقب نهاية لقاء نصف نهائي دوري الأبطال وخروج فريقه على يد الهلال أن فريقه قدم مع الهلال مباراة رائعة وقال:"أنا فخور بفريقي حيث قدم مباراة كبيرة بعد أن اعتقد الجميع أننا كنا بعيدين عن العودة في النتيجة وأتمنى التوفيق للهلال في المشهد الختامي".

وتابع نتيجة الذهاب صعبة علينا المباراة ولكننا تعلمنا درسًا من دروس كرة القدم.

وأضاف: الصعوبة كانت في المباراة الأولى بسبب تلقي عبدالكريم حسن البطاقة الحمراء وهو ما جعلنا نلعب لمدة 60 دقيقة ونتيجة لقاء الذهاب صعبت علينا مباراة اليوم.

وأشار كانت مباراة تاريخية حاولنا استغلال نقاط الضعف لفريق الهلال وهذا لا يمنع أنه فريق ممتاز والأخطاء الصغيرة جزء من كرة القدم وهذه التفاصيل الصغيرة هي التي حسمت نتيجة اللقاء.

22 أكتوبر 2019 - 23 صفر 1441
10:53 PM

تشافي: قدمنا مباراة للتاريخ .. وأتمنى التوفيق للهلال في النهائي

A A A
محمود الحمد - الرياض
13
14,530

أكد تشافي هيرناديز مدرب السد القطري عقب نهاية لقاء نصف نهائي دوري الأبطال وخروج فريقه على يد الهلال أن فريقه قدم مع الهلال مباراة رائعة وقال:"أنا فخور بفريقي حيث قدم مباراة كبيرة بعد أن اعتقد الجميع أننا كنا بعيدين عن العودة في النتيجة وأتمنى التوفيق للهلال في المشهد الختامي".

وتابع نتيجة الذهاب صعبة علينا المباراة ولكننا تعلمنا درسًا من دروس كرة القدم.

وأضاف: الصعوبة كانت في المباراة الأولى بسبب تلقي عبدالكريم حسن البطاقة الحمراء وهو ما جعلنا نلعب لمدة 60 دقيقة ونتيجة لقاء الذهاب صعبت علينا مباراة اليوم.

وأشار كانت مباراة تاريخية حاولنا استغلال نقاط الضعف لفريق الهلال وهذا لا يمنع أنه فريق ممتاز والأخطاء الصغيرة جزء من كرة القدم وهذه التفاصيل الصغيرة هي التي حسمت نتيجة اللقاء.

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