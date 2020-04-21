النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وفاة أول رئيس حكومة ليبية بعد "القذافي"

عن عمر يناهز 70 عامًا إثر نوبة قلبية

توفي اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الليبي الأسبق عبدالرحيم الكيب، عن عمر يناهز 70 سنة، إثر نوبة قلبية.

وحسب بوابة الوسط الليبية؛ فقد تولى "الكيب" منصب أول رئيس لحكومة ليبية، عقب سقوط الرئيس السابق معمر القذافي في فبراير 2011.

وكان "الكيب" يعمل أستاذًا بكلية الهندسة، جامعة طرابلس، وعمل في جامعات عربية وأمريكية أخرى.

وعبدالرحمن الكيب معارض ليبي ترك البلاد في 1976، وقضى سنوات من عمره في ولاية ألباما الأمريكية.

وحصل على 26 صوتًا من أصل 51 حين تولى الحكومة بمقر المجلس الوطني الانتقالي.

ليبيا عبدالرحيم الكيب

الرئيسية/ محطات

اعلان
وفاة أول رئيس حكومة ليبية بعد "القذافي"
سبق

توفي اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الليبي الأسبق عبدالرحيم الكيب، عن عمر يناهز 70 سنة، إثر نوبة قلبية.

وحسب بوابة الوسط الليبية؛ فقد تولى "الكيب" منصب أول رئيس لحكومة ليبية، عقب سقوط الرئيس السابق معمر القذافي في فبراير 2011.

وكان "الكيب" يعمل أستاذًا بكلية الهندسة، جامعة طرابلس، وعمل في جامعات عربية وأمريكية أخرى.

وعبدالرحمن الكيب معارض ليبي ترك البلاد في 1976، وقضى سنوات من عمره في ولاية ألباما الأمريكية.

وحصل على 26 صوتًا من أصل 51 حين تولى الحكومة بمقر المجلس الوطني الانتقالي.

21 إبريل 2020 - 28 شعبان 1441
12:06 PM

وفاة أول رئيس حكومة ليبية بعد "القذافي"

عن عمر يناهز 70 عامًا إثر نوبة قلبية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
6,442

توفي اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الليبي الأسبق عبدالرحيم الكيب، عن عمر يناهز 70 سنة، إثر نوبة قلبية.

وحسب بوابة الوسط الليبية؛ فقد تولى "الكيب" منصب أول رئيس لحكومة ليبية، عقب سقوط الرئيس السابق معمر القذافي في فبراير 2011.

وكان "الكيب" يعمل أستاذًا بكلية الهندسة، جامعة طرابلس، وعمل في جامعات عربية وأمريكية أخرى.

وعبدالرحمن الكيب معارض ليبي ترك البلاد في 1976، وقضى سنوات من عمره في ولاية ألباما الأمريكية.

وحصل على 26 صوتًا من أصل 51 حين تولى الحكومة بمقر المجلس الوطني الانتقالي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,410
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,864
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,365
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,469

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة