وفاة أول رئيس حكومة ليبية بعد "القذافي"

عن عمر يناهز 70 عامًا إثر نوبة قلبية

توفي اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الليبي الأسبق عبدالرحيم الكيب، عن عمر يناهز 70 سنة، إثر نوبة قلبية.

وحسب بوابة الوسط الليبية؛ فقد تولى "الكيب" منصب أول رئيس لحكومة ليبية، عقب سقوط الرئيس السابق معمر القذافي في فبراير 2011.

وكان "الكيب" يعمل أستاذًا بكلية الهندسة، جامعة طرابلس، وعمل في جامعات عربية وأمريكية أخرى.

وعبدالرحمن الكيب معارض ليبي ترك البلاد في 1976، وقضى سنوات من عمره في ولاية ألباما الأمريكية.

وحصل على 26 صوتًا من أصل 51 حين تولى الحكومة بمقر المجلس الوطني الانتقالي.