في 24 ساعة.. مصر تسجّل 761 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 32 حالة

سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 32 حالة.
وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 306030؛ من ضمنهم 258252 حالة تمّ شفاؤها، و17399 حالة وفاة.
سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 32 حالة.
وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 306030؛ من ضمنهم 258252 حالة تمّ شفاؤها، و17399 حالة وفاة.
سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 32 حالة.
وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 306030؛ من ضمنهم 258252 حالة تمّ شفاؤها، و17399 حالة وفاة.
سجّلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 32 حالة.
وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها، بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغ 306030؛ من ضمنهم 258252 حالة تمّ شفاؤها، و17399 حالة وفاة.