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أمير الرياض يؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح

أكد أهمية دور القطاعات الحكومية والخاصة بالتفاعل مع الحملات التوعوية

أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمبادرة بأخذ لقاح فيروس كورونا.

وقال بمناسبة إطلاق إمارة منطقة الرياض حملة (سلامتنا بالتزامنا): إننا نشاهد ارتفاعًا في نسبة الإصابة بفيروس كورونا؛ لذا أهيب بجميع أبناء المنطقة ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح؛ للحد -بإذن الله- من انتشار فيروس كورونا في المنطقة.

وأكد أهمية دور القطاعات الحكومية والخاصة في المنطقة بالتفاعل مع الحملات التوعوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وضرورة رصد جميع مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والعمل على حث منسوبيها بضرورة أخذ اللقاح.

أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح
سبق

أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمبادرة بأخذ لقاح فيروس كورونا.

وقال بمناسبة إطلاق إمارة منطقة الرياض حملة (سلامتنا بالتزامنا): إننا نشاهد ارتفاعًا في نسبة الإصابة بفيروس كورونا؛ لذا أهيب بجميع أبناء المنطقة ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح؛ للحد -بإذن الله- من انتشار فيروس كورونا في المنطقة.

وأكد أهمية دور القطاعات الحكومية والخاصة في المنطقة بالتفاعل مع الحملات التوعوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وضرورة رصد جميع مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والعمل على حث منسوبيها بضرورة أخذ اللقاح.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
10:03 PM

أمير الرياض يؤكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح

أكد أهمية دور القطاعات الحكومية والخاصة بالتفاعل مع الحملات التوعوية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أكد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والمبادرة بأخذ لقاح فيروس كورونا.

وقال بمناسبة إطلاق إمارة منطقة الرياض حملة (سلامتنا بالتزامنا): إننا نشاهد ارتفاعًا في نسبة الإصابة بفيروس كورونا؛ لذا أهيب بجميع أبناء المنطقة ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاح؛ للحد -بإذن الله- من انتشار فيروس كورونا في المنطقة.

وأكد أهمية دور القطاعات الحكومية والخاصة في المنطقة بالتفاعل مع الحملات التوعوية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وضرورة رصد جميع مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، والعمل على حث منسوبيها بضرورة أخذ اللقاح.

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