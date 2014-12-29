الاتحاد الدولي للنقل الجوي يكشف عن تصريح سفر رقمي في ظل جائحة كورونا

يتماشى مع المتطلبات الحكومية للتنقل بسهولة وأمان

مع ظهور اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتطبيق البلدان لقيود السفر المتقلبة، أصبح من الضرورة البحث عن طريقة لتسهيل إجراءات السفر أمام السياح والمسافرين.

وكشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" عن السمات المهمة لتصميم تصريح سفر "إياتا" (IATA Travel Pass) وهو عبارة عن تطبيق محمول يساعد المسافرين على إدارة رحلاتهم بسهولة وأمان، بشكل يتماشى مع أي متطلبات حكومية تتعلق باختبارات "كوفيد-19" أو معلومات التطعيم، وفقاً لبيان موقع "إياتا" الرسمي الذي وصفه بـ"الحل السحري".

ومن المقرر إصدار تصريح سفر "إياتا" في وقت مبكر من الربع الأول من عام 2021 لأجهزة "أندرويد" و"آيفون".

وقال المدير العام والرئيس التنفيذي لـ"إياتا" ألكسندر دي جونياك، إن "الفحوصات الحل الفوري لإعادة فتح الحدود بأمان وإعادة الاتصال بين الأشخاص، وفي النهاية من المحتمل أن يتحول هذا إلى متطلبات التطعيم".

وأضاف دي جونياك: "في كلتا الحالتين يعد وجود نظام آمن لإدارة اختبارات كوفيد-19 أو معلومات التطعيم أمراً بالغ الأهمية".

وسيكون تصريح سفر "إياتا" حلاً يمكن للمسافرين والحكومات الوثوق به ويمنح الوضع أمن البيانات والراحة والتثبت كأولويات قصوى.

وستكون عناصر التصريح، بمنح المسافرين السيطرة على معلوماتهم الشخصية لتوفير حماية بيانات عالية المستوى، وخصوصية البيانات، ويخزن تصريح السفر الخاص بيانات مشفرة تتضمن اختبارات تم التحقق منها أو نتائج التطعيم على الجهاز المحمول الخاص بالمسافر.

وبذلك، يتحكم المسافر في المعلومات التي يشاركها من هاتفه مع شركات الطيران والسلطات.

كما سيكون من عناصره، معايير عالمية معترف بها من قبل الحكومات لضمان التثبت من الهوية والمعلومات المتعلقة بالاختبارات والتطعيم وسيستخدم جواز سفر إلكتروني صادر عن جهة حكومية للتحقق من هوية المستخدم، كما يتعاون الاتحاد مع مختبرات مختارة ومعتمدة لربط نتائج الاختبارات بشكل آمن بالهوية التي تم التحقق منها لحامل تصريح سفر "إياتا".

كما من أولوياته تعزيز الراحة والسلامة الحيوية من خلال دمج عمليات السفر دون تلامس، وتتضمن توصيات فرقة عمل إنعاش الطيران لمنظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) تطبيق إجراءات السفر دون تلامس؛ لتقليل مخاطر انتقال الفيروس عند الحاجة لتبادل المستندات خلال السفر.