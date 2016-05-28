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"الشؤون الإسلامية": تركيب سماعة خارجية لنقل الصوت للصفوف الممتدة خارج الجوامع والمساجد

اقتصار استخدام مكبرات الصوت على الأذان والإقامة

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنها فور صدور تعميمها القاضي بقصر استخدام مكبرات الصوت في الجوامع والمساجد على الأذان والإقامة، قامت بتوجيه فروع الوزارة وكافة منسوبي الجوامع والمساجد المساندة في صلاة الجمعة بمناطق المملكة باستخدام سماعة خارجية على حائط الجامع باتجاه المصلين في الصفوف الممتدة خارج الجوامع والمساجد المساندة؛ لإسماعهم صوت الخطبة والصلاة، وذلك تلافيًا لعدم وصول صوت الإمام في الخطبة والصلاة لمن هم خارج الجامع.

وبينت الوزارة أن مسؤولي المساجد والجوامع بدأوا فور صدور التوجيه بالتنفيذ والبعض ما زال في طور التنفيذ، مما نتج عنه بعض الملاحظات في عدد من المساجد في هذا اليوم، موضحة أنها تتابع عن كثب عبر مراقبي المساجد ومنصاتها الرسمية بالتواصل الاجتماعي تطبيق كافة التعليمات التي تصدرها للعناية بالمساجد والمصلين وتوفير كافة الاحتياجات ليؤدي المصلين الصلاة بكل طمأنينة وخشوع.

كما دعت الوزارة المصلين في حال رصد أي قصور أو ملاحظات في المساجد والجوامع بالتواصل عبر مركز خدمات المستفيدين 1933 للإبلاغ عنها حتى يتم تلافيها.

وأشارت الوزارة إلى أن التعميم الصادر لكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، سارٍ العمل به وهو مبني على تحقيق المقاصد الشرعية التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة النبوية وأفتى بها جمع من العلماء الأجلاء.

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"الشؤون الإسلامية": تركيب سماعة خارجية لنقل الصوت للصفوف الممتدة خارج الجوامع والمساجد
سبق

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنها فور صدور تعميمها القاضي بقصر استخدام مكبرات الصوت في الجوامع والمساجد على الأذان والإقامة، قامت بتوجيه فروع الوزارة وكافة منسوبي الجوامع والمساجد المساندة في صلاة الجمعة بمناطق المملكة باستخدام سماعة خارجية على حائط الجامع باتجاه المصلين في الصفوف الممتدة خارج الجوامع والمساجد المساندة؛ لإسماعهم صوت الخطبة والصلاة، وذلك تلافيًا لعدم وصول صوت الإمام في الخطبة والصلاة لمن هم خارج الجامع.

وبينت الوزارة أن مسؤولي المساجد والجوامع بدأوا فور صدور التوجيه بالتنفيذ والبعض ما زال في طور التنفيذ، مما نتج عنه بعض الملاحظات في عدد من المساجد في هذا اليوم، موضحة أنها تتابع عن كثب عبر مراقبي المساجد ومنصاتها الرسمية بالتواصل الاجتماعي تطبيق كافة التعليمات التي تصدرها للعناية بالمساجد والمصلين وتوفير كافة الاحتياجات ليؤدي المصلين الصلاة بكل طمأنينة وخشوع.

كما دعت الوزارة المصلين في حال رصد أي قصور أو ملاحظات في المساجد والجوامع بالتواصل عبر مركز خدمات المستفيدين 1933 للإبلاغ عنها حتى يتم تلافيها.

وأشارت الوزارة إلى أن التعميم الصادر لكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، سارٍ العمل به وهو مبني على تحقيق المقاصد الشرعية التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة النبوية وأفتى بها جمع من العلماء الأجلاء.

28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
06:21 PM
اخر تعديل
28 مايو 2021 - 16 شوّال 1442
11:11 PM

"الشؤون الإسلامية": تركيب سماعة خارجية لنقل الصوت للصفوف الممتدة خارج الجوامع والمساجد

اقتصار استخدام مكبرات الصوت على الأذان والإقامة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
28
36,667

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنها فور صدور تعميمها القاضي بقصر استخدام مكبرات الصوت في الجوامع والمساجد على الأذان والإقامة، قامت بتوجيه فروع الوزارة وكافة منسوبي الجوامع والمساجد المساندة في صلاة الجمعة بمناطق المملكة باستخدام سماعة خارجية على حائط الجامع باتجاه المصلين في الصفوف الممتدة خارج الجوامع والمساجد المساندة؛ لإسماعهم صوت الخطبة والصلاة، وذلك تلافيًا لعدم وصول صوت الإمام في الخطبة والصلاة لمن هم خارج الجامع.

وبينت الوزارة أن مسؤولي المساجد والجوامع بدأوا فور صدور التوجيه بالتنفيذ والبعض ما زال في طور التنفيذ، مما نتج عنه بعض الملاحظات في عدد من المساجد في هذا اليوم، موضحة أنها تتابع عن كثب عبر مراقبي المساجد ومنصاتها الرسمية بالتواصل الاجتماعي تطبيق كافة التعليمات التي تصدرها للعناية بالمساجد والمصلين وتوفير كافة الاحتياجات ليؤدي المصلين الصلاة بكل طمأنينة وخشوع.

كما دعت الوزارة المصلين في حال رصد أي قصور أو ملاحظات في المساجد والجوامع بالتواصل عبر مركز خدمات المستفيدين 1933 للإبلاغ عنها حتى يتم تلافيها.

وأشارت الوزارة إلى أن التعميم الصادر لكافة فروع الوزارة بمناطق المملكة بقصر استعمال مكبرات الصوت الخارجية على رفع الأذان والإقامة فقط، سارٍ العمل به وهو مبني على تحقيق المقاصد الشرعية التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة النبوية وأفتى بها جمع من العلماء الأجلاء.

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