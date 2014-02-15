النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مصرع شخص وإصابة 30 آخرين في تصادم قطارَيْن قرب ميونخ جنوبي ألمانيا

الشرطة: خدمات الطوارئ توجَد بالموقع.. وجارٍ التحقيق لمعرفة سبب الحادث

قُتل شخص، وأُصيب 30 آخرون على الأقل، اليوم الاثنين في حادث تصادُم قطارَيْن قرب مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا.

وتفصيلاً، نشرت شرطة ميونيخ تغريدة على "تويتر"، قالت فيها إن قطارَيْ ركاب اصطدما ببعضهما في منطقة محطة إيبنهاوزن شفتلارن، الواقعة جنوب غرب العاصمة البافارية .

وجاء في التغريدة: "العديد من خدمات الطوارئ توجَد في الموقع. هناك جرحى، والخط مغلق تمامًا حاليًا".

وأوضحت الشرطة أن سبب الحادث لم يُعرف بعد، ولا يزال قيد التحقيق.

ألمانيا ميونخ قطار الشرطة شرطة ميونيخ إيبنهاوزن شفتلارن

الرئيسية/ محطات

اعلان
مصرع شخص وإصابة 30 آخرين في تصادم قطارَيْن قرب ميونخ جنوبي ألمانيا
سبق

قُتل شخص، وأُصيب 30 آخرون على الأقل، اليوم الاثنين في حادث تصادُم قطارَيْن قرب مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا.

وتفصيلاً، نشرت شرطة ميونيخ تغريدة على "تويتر"، قالت فيها إن قطارَيْ ركاب اصطدما ببعضهما في منطقة محطة إيبنهاوزن شفتلارن، الواقعة جنوب غرب العاصمة البافارية .

وجاء في التغريدة: "العديد من خدمات الطوارئ توجَد في الموقع. هناك جرحى، والخط مغلق تمامًا حاليًا".

وأوضحت الشرطة أن سبب الحادث لم يُعرف بعد، ولا يزال قيد التحقيق.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
11:31 PM

مصرع شخص وإصابة 30 آخرين في تصادم قطارَيْن قرب ميونخ جنوبي ألمانيا

الشرطة: خدمات الطوارئ توجَد بالموقع.. وجارٍ التحقيق لمعرفة سبب الحادث

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
674

قُتل شخص، وأُصيب 30 آخرون على الأقل، اليوم الاثنين في حادث تصادُم قطارَيْن قرب مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا.

وتفصيلاً، نشرت شرطة ميونيخ تغريدة على "تويتر"، قالت فيها إن قطارَيْ ركاب اصطدما ببعضهما في منطقة محطة إيبنهاوزن شفتلارن، الواقعة جنوب غرب العاصمة البافارية .

وجاء في التغريدة: "العديد من خدمات الطوارئ توجَد في الموقع. هناك جرحى، والخط مغلق تمامًا حاليًا".

وأوضحت الشرطة أن سبب الحادث لم يُعرف بعد، ولا يزال قيد التحقيق.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,926
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,467
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,140
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,112

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة