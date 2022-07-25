النفط يرتفع وسعر مزيج برنت يصل إلى 64.03 دولارًا

نتيجة تراجع المخزونات الأمريكية وتصاعد توترات المنطقة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء 24 يوليو، ممتدةً مكاسبها؛ حيث أدت التوترات المتزايدة مع إيران إلى إثارة المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات؛ حيث أظهرت بيانات المخزونات الأمريكية انخفاضًا أكبر بكثير من المتوقع في مخزونات الخام.

هذا وقد ارتفعت عقود خام برنت الآجلة 20 سنتًا أو 0.3٪ إلى 64.03 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعها حوالى 1٪ الثلاثاء 23 يوليو.

ووفق "رويترز"، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا، أو 0.4٪، إلى 57.00 دولارًا للبرميل، بعد أن ارتفع بنسبة 1٪ تقريبًا في الجلسة السابقة.