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النفط يرتفع وسعر مزيج برنت يصل إلى 64.03 دولارًا

نتيجة تراجع المخزونات الأمريكية وتصاعد توترات المنطقة

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء 24 يوليو، ممتدةً مكاسبها؛ حيث أدت التوترات المتزايدة مع إيران إلى إثارة المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات؛ حيث أظهرت بيانات المخزونات الأمريكية انخفاضًا أكبر بكثير من المتوقع في مخزونات الخام.

هذا وقد ارتفعت عقود خام برنت الآجلة 20 سنتًا أو 0.3٪ إلى 64.03 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعها حوالى 1٪ الثلاثاء 23 يوليو.

ووفق "رويترز"، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا، أو 0.4٪، إلى 57.00 دولارًا للبرميل، بعد أن ارتفع بنسبة 1٪ تقريبًا في الجلسة السابقة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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النفط يرتفع وسعر مزيج برنت يصل إلى 64.03 دولارًا
سبق

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء 24 يوليو، ممتدةً مكاسبها؛ حيث أدت التوترات المتزايدة مع إيران إلى إثارة المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات؛ حيث أظهرت بيانات المخزونات الأمريكية انخفاضًا أكبر بكثير من المتوقع في مخزونات الخام.

هذا وقد ارتفعت عقود خام برنت الآجلة 20 سنتًا أو 0.3٪ إلى 64.03 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعها حوالى 1٪ الثلاثاء 23 يوليو.

ووفق "رويترز"، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا، أو 0.4٪، إلى 57.00 دولارًا للبرميل، بعد أن ارتفع بنسبة 1٪ تقريبًا في الجلسة السابقة.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
09:19 AM

النفط يرتفع وسعر مزيج برنت يصل إلى 64.03 دولارًا

نتيجة تراجع المخزونات الأمريكية وتصاعد توترات المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء 24 يوليو، ممتدةً مكاسبها؛ حيث أدت التوترات المتزايدة مع إيران إلى إثارة المخاوف بشأن انقطاع الإمدادات؛ حيث أظهرت بيانات المخزونات الأمريكية انخفاضًا أكبر بكثير من المتوقع في مخزونات الخام.

هذا وقد ارتفعت عقود خام برنت الآجلة 20 سنتًا أو 0.3٪ إلى 64.03 دولارًا للبرميل، بعد ارتفاعها حوالى 1٪ الثلاثاء 23 يوليو.

ووفق "رويترز"، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتًا، أو 0.4٪، إلى 57.00 دولارًا للبرميل، بعد أن ارتفع بنسبة 1٪ تقريبًا في الجلسة السابقة.

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بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,109
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,285
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,191
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