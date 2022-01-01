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البحرين توافق على استخدام أقراص "فايزر" في علاج مصابي "كورونا"

تُعطَى لمن تزيد أعمارهم على 18 عامًا

وافقت السلطات الصحية البحرينية اليوم السبت على استخدام أقراص "باكسلوفيد"، التي تنتجها شركة "فايزر"؛ لعلاج المصابين بفيروس كورونا، البالغين من العمر 18 عامًا أو أكثر، ويعانون أعراضًا خفيفة إلى متوسطة، والحالات المعرَّضة لزيادة الأعراض التي قد تؤدي إلى الوفاة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أنه بعد موافقة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على الاستخدام الطارئ لأقراص "باكسلوفيد" بدأت وزارة الصحة البحرينية إجراءات الاستيراد وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك.

وتوقعت وزارة الصحة البحرينية وصول الدواء في شهر يناير الجاري.

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البحرين توافق على استخدام أقراص "فايزر" في علاج مصابي "كورونا"
سبق

وافقت السلطات الصحية البحرينية اليوم السبت على استخدام أقراص "باكسلوفيد"، التي تنتجها شركة "فايزر"؛ لعلاج المصابين بفيروس كورونا، البالغين من العمر 18 عامًا أو أكثر، ويعانون أعراضًا خفيفة إلى متوسطة، والحالات المعرَّضة لزيادة الأعراض التي قد تؤدي إلى الوفاة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أنه بعد موافقة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على الاستخدام الطارئ لأقراص "باكسلوفيد" بدأت وزارة الصحة البحرينية إجراءات الاستيراد وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك.

وتوقعت وزارة الصحة البحرينية وصول الدواء في شهر يناير الجاري.

01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
08:14 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
10:32 PM

البحرين توافق على استخدام أقراص "فايزر" في علاج مصابي "كورونا"

تُعطَى لمن تزيد أعمارهم على 18 عامًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وافقت السلطات الصحية البحرينية اليوم السبت على استخدام أقراص "باكسلوفيد"، التي تنتجها شركة "فايزر"؛ لعلاج المصابين بفيروس كورونا، البالغين من العمر 18 عامًا أو أكثر، ويعانون أعراضًا خفيفة إلى متوسطة، والحالات المعرَّضة لزيادة الأعراض التي قد تؤدي إلى الوفاة.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أنه بعد موافقة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية على الاستخدام الطارئ لأقراص "باكسلوفيد" بدأت وزارة الصحة البحرينية إجراءات الاستيراد وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك.

وتوقعت وزارة الصحة البحرينية وصول الدواء في شهر يناير الجاري.

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142 مليون ..

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