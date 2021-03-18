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921 مستفيدًا من برنامج مكافحة التدخين بصحة عسير خلال شهرين

نفذت 14 برنامجًا توعويًّا بالتعاون مع جمعية عزم

أسهمت الفرق الطبية المتخصصة التي تعمل بمراكز المساعدة في الإقلاع عن التدخين بمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والعيادات الافتراضية بصحة عسير؛ في مساعدة (276) مستفيدًا في الإقلاع عن التدخين خلال الشهرين الماضيين (يناير -فبراير) من العام الحالي (2021م).

وقالت صحة عسير: إنه يوجد (20) عيادة بالمستشفيات و(17) عيادة بالمراكز الصحية، إضافة للعيادات الافتراضية التي ساهمت بشكل فعّال في التعريف بأضرار التدخين وطرق الوقاية منه والمساعدة في الإقلاع عنه؛ حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين خلال تلك الفترة بالمراكز الصحية (696) مراجعًا، وعبر العيادات الافتراضية (160) مستفيدًا، وعن طريق الرقم 937؛ فقد تم تقديم الاستشارة في هذا المجال لـ(65) مستفيدًا، ليبلغ إجمالي المستفيدين خلال الشهرين الماضيين (921) مستفيدًا.

كما نفذت صحة عسير عددًا من البرامج التوعوية بأضرار التدخين للفرد والمجتمع، وذلك (عن بعد)، شملت (14) برنامجًا توعويًّا بالتعاون مع جمعية عزم للإقلاع عن التدخين.

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921 مستفيدًا من برنامج مكافحة التدخين بصحة عسير خلال شهرين
سبق

أسهمت الفرق الطبية المتخصصة التي تعمل بمراكز المساعدة في الإقلاع عن التدخين بمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والعيادات الافتراضية بصحة عسير؛ في مساعدة (276) مستفيدًا في الإقلاع عن التدخين خلال الشهرين الماضيين (يناير -فبراير) من العام الحالي (2021م).

وقالت صحة عسير: إنه يوجد (20) عيادة بالمستشفيات و(17) عيادة بالمراكز الصحية، إضافة للعيادات الافتراضية التي ساهمت بشكل فعّال في التعريف بأضرار التدخين وطرق الوقاية منه والمساعدة في الإقلاع عنه؛ حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين خلال تلك الفترة بالمراكز الصحية (696) مراجعًا، وعبر العيادات الافتراضية (160) مستفيدًا، وعن طريق الرقم 937؛ فقد تم تقديم الاستشارة في هذا المجال لـ(65) مستفيدًا، ليبلغ إجمالي المستفيدين خلال الشهرين الماضيين (921) مستفيدًا.

كما نفذت صحة عسير عددًا من البرامج التوعوية بأضرار التدخين للفرد والمجتمع، وذلك (عن بعد)، شملت (14) برنامجًا توعويًّا بالتعاون مع جمعية عزم للإقلاع عن التدخين.

18 مارس 2021 - 5 شعبان 1442
04:32 PM

921 مستفيدًا من برنامج مكافحة التدخين بصحة عسير خلال شهرين

نفذت 14 برنامجًا توعويًّا بالتعاون مع جمعية عزم

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بندر آل عوض - الرياض
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أسهمت الفرق الطبية المتخصصة التي تعمل بمراكز المساعدة في الإقلاع عن التدخين بمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية والعيادات الافتراضية بصحة عسير؛ في مساعدة (276) مستفيدًا في الإقلاع عن التدخين خلال الشهرين الماضيين (يناير -فبراير) من العام الحالي (2021م).

وقالت صحة عسير: إنه يوجد (20) عيادة بالمستشفيات و(17) عيادة بالمراكز الصحية، إضافة للعيادات الافتراضية التي ساهمت بشكل فعّال في التعريف بأضرار التدخين وطرق الوقاية منه والمساعدة في الإقلاع عنه؛ حيث بلغ إجمالي عدد المستفيدين خلال تلك الفترة بالمراكز الصحية (696) مراجعًا، وعبر العيادات الافتراضية (160) مستفيدًا، وعن طريق الرقم 937؛ فقد تم تقديم الاستشارة في هذا المجال لـ(65) مستفيدًا، ليبلغ إجمالي المستفيدين خلال الشهرين الماضيين (921) مستفيدًا.

كما نفذت صحة عسير عددًا من البرامج التوعوية بأضرار التدخين للفرد والمجتمع، وذلك (عن بعد)، شملت (14) برنامجًا توعويًّا بالتعاون مع جمعية عزم للإقلاع عن التدخين.

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