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صلّى الرجل.. وضبطته الكاميرا بأغرب فعل بعدها

في حادثة غريبة، صلى شاب هندي في معبد هانومان الهندوسي بولاية ماهاراشترا، لكن كاميرا المراقبة ضبطته بعدها وهو يقوم بأغرب فعل.

وحسب صحيفة "هندوستان تايمز"، أبلغ كاهن معبد هانومان بمدينة ثين الشرطة، بأن شخصاً قد سرق صندوق التبرعات من المعبد.

وبعد فحص لقطات كاميرا مراقبة المعبد، قالت الشرطة إن المتهم اقتحم المعبد ليلة 9 نوفمبر وسرق صندوق النقود الذي يحتوي على نحو 1000 روبية، أي نحو 13.4 دولار.

انتشر مقطع فيديو للحادث على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن حسب مسؤولي المعبد أظهرت كاميرات المراقبة قيام اللص بالصلاة قبل أن يسرق صندوق التبرعات المحفوظ هناك.

وقال المسؤول إن شرطة نوبادا ألقت القبض على المتهم يوم السبت واستردت منه الأموال المسروقة.

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صلّى الرجل.. وضبطته الكاميرا بأغرب فعل بعدها
سبق

في حادثة غريبة، صلى شاب هندي في معبد هانومان الهندوسي بولاية ماهاراشترا، لكن كاميرا المراقبة ضبطته بعدها وهو يقوم بأغرب فعل.

وحسب صحيفة "هندوستان تايمز"، أبلغ كاهن معبد هانومان بمدينة ثين الشرطة، بأن شخصاً قد سرق صندوق التبرعات من المعبد.

وبعد فحص لقطات كاميرا مراقبة المعبد، قالت الشرطة إن المتهم اقتحم المعبد ليلة 9 نوفمبر وسرق صندوق النقود الذي يحتوي على نحو 1000 روبية، أي نحو 13.4 دولار.

انتشر مقطع فيديو للحادث على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن حسب مسؤولي المعبد أظهرت كاميرات المراقبة قيام اللص بالصلاة قبل أن يسرق صندوق التبرعات المحفوظ هناك.

وقال المسؤول إن شرطة نوبادا ألقت القبض على المتهم يوم السبت واستردت منه الأموال المسروقة.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
12:39 PM

صلّى الرجل.. وضبطته الكاميرا بأغرب فعل بعدها

A A A
أيمن حسن - الرياض
5
36,228

في حادثة غريبة، صلى شاب هندي في معبد هانومان الهندوسي بولاية ماهاراشترا، لكن كاميرا المراقبة ضبطته بعدها وهو يقوم بأغرب فعل.

وحسب صحيفة "هندوستان تايمز"، أبلغ كاهن معبد هانومان بمدينة ثين الشرطة، بأن شخصاً قد سرق صندوق التبرعات من المعبد.

وبعد فحص لقطات كاميرا مراقبة المعبد، قالت الشرطة إن المتهم اقتحم المعبد ليلة 9 نوفمبر وسرق صندوق النقود الذي يحتوي على نحو 1000 روبية، أي نحو 13.4 دولار.

انتشر مقطع فيديو للحادث على وسائل التواصل الاجتماعي.

لكن حسب مسؤولي المعبد أظهرت كاميرات المراقبة قيام اللص بالصلاة قبل أن يسرق صندوق التبرعات المحفوظ هناك.

وقال المسؤول إن شرطة نوبادا ألقت القبض على المتهم يوم السبت واستردت منه الأموال المسروقة.

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