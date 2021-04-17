كثفت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أعمالها التوعوية والإرشادية وبلغات عالمية؛ تزامنًا مع بدء شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ وتوافد ضيوف الرحمن على الحرمين الشريفين لأداء مناسك العمرة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبر دعاتها ووسائل التواصل الاجتماعي، وفق البروتوكولات الصحية التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وتفصيلاً، صرح الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بالوزارة الشيخ محسن بن سيف الحارثي أن الأمانة تعمل وفق الخطة الاستراتيجية التي اعتمدها الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لعمل الأمانة خلال موسم العمرة لعام 1442هـ. وقال "الحارثى" إن دعاة الأمانة يباشرون برامجهم التوعوية عبر الكبائن القريبة من الحرم المكي، كما يستقبل الهاتف المجاني (8002451000) الاتصالات وعلى مدار الساعة وبثمان لغات عالمية لتنوير ضيوف الرحمن بأحكام المناسك من خلال فتاوى العلماء الراسخين بالعلم. وأشار "الحارثي" إلى أن الدعاة يواصلون توعية المعتمرين والزوار لبيان خطر فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه، في إطار الواجب المطلوب القيام به من قطاعات الشؤون الإسلامية؛ لمواكبة جهود الدولة لتوعية أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وفئاتهم العمرية، وتعدد لغاتهم، موضحاً أن المركز الإعلامي بالأمانة العامة أنتج عشرات البروشورات ومقاطع الفيديو التوعوية، والمترجمة للغات الجاليات المتواجدة بالمملكة؛ بهدف إطلاعهم على التعليمات والأسباب الكفيلة بتجنب الوباء وتعزيز الأمن الصحي لديهم. ونوه "الحارثي" ــ في ختام تصريحه ــ بالمتابعة والدعم الذي يلقاه العاملون بالأمانة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ونائبه الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، ومواكبة جهودها المباركة في التوعية والإرشاد بأحكام المناسك وكل ما يهم قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، مؤكداً أن الجميع يستشعر الواجب الشرعي المناط على عاتق الجميع في تحقيق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.

مع توافد المعتمرين وعبر دعاتها.. "الإسلامية" تكثف جهودها الإرشادية في رمضان صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-04-17 كثفت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أعمالها التوعوية والإرشادية وبلغات عالمية؛ تزامنًا مع بدء شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ وتوافد ضيوف الرحمن على الحرمين الشريفين لأداء مناسك العمرة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبر دعاتها ووسائل التواصل الاجتماعي، وفق البروتوكولات الصحية التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.



وتفصيلاً، صرح الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بالوزارة الشيخ محسن بن سيف الحارثي أن الأمانة تعمل وفق الخطة الاستراتيجية التي اعتمدها الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لعمل الأمانة خلال موسم العمرة لعام 1442هـ.



وقال "الحارثى" إن دعاة الأمانة يباشرون برامجهم التوعوية عبر الكبائن القريبة من الحرم المكي، كما يستقبل الهاتف المجاني (8002451000) الاتصالات وعلى مدار الساعة وبثمان لغات عالمية لتنوير ضيوف الرحمن بأحكام المناسك من خلال فتاوى العلماء الراسخين بالعلم.



وأشار "الحارثي" إلى أن الدعاة يواصلون توعية المعتمرين والزوار لبيان خطر فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه، في إطار الواجب المطلوب القيام به من قطاعات الشؤون الإسلامية؛ لمواكبة جهود الدولة لتوعية أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وفئاتهم العمرية، وتعدد لغاتهم، موضحاً أن المركز الإعلامي بالأمانة العامة أنتج عشرات البروشورات ومقاطع الفيديو التوعوية، والمترجمة للغات الجاليات المتواجدة بالمملكة؛ بهدف إطلاعهم على التعليمات والأسباب الكفيلة بتجنب الوباء وتعزيز الأمن الصحي لديهم.



ونوه "الحارثي" ــ في ختام تصريحه ــ بالمتابعة والدعم الذي يلقاه العاملون بالأمانة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ونائبه الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، ومواكبة جهودها المباركة في التوعية والإرشاد بأحكام المناسك وكل ما يهم قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، مؤكداً أن الجميع يستشعر الواجب الشرعي المناط على عاتق الجميع في تحقيق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442 04:35 PM

مع توافد المعتمرين وعبر دعاتها.. "الإسلامية" تكثف جهودها الإرشادية في رمضان "الحارثى": الدعاة يباشرون برامجهم من كبائن الحرم المكي على مدار الساعة بـ 8 لغات





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كثفت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أعمالها التوعوية والإرشادية وبلغات عالمية؛ تزامنًا مع بدء شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ وتوافد ضيوف الرحمن على الحرمين الشريفين لأداء مناسك العمرة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبر دعاتها ووسائل التواصل الاجتماعي، وفق البروتوكولات الصحية التي اتخذتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة.



وتفصيلاً، صرح الأمين العام للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة بالوزارة الشيخ محسن بن سيف الحارثي أن الأمانة تعمل وفق الخطة الاستراتيجية التي اعتمدها الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لعمل الأمانة خلال موسم العمرة لعام 1442هـ.



وقال "الحارثى" إن دعاة الأمانة يباشرون برامجهم التوعوية عبر الكبائن القريبة من الحرم المكي، كما يستقبل الهاتف المجاني (8002451000) الاتصالات وعلى مدار الساعة وبثمان لغات عالمية لتنوير ضيوف الرحمن بأحكام المناسك من خلال فتاوى العلماء الراسخين بالعلم.



وأشار "الحارثي" إلى أن الدعاة يواصلون توعية المعتمرين والزوار لبيان خطر فيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه، في إطار الواجب المطلوب القيام به من قطاعات الشؤون الإسلامية؛ لمواكبة جهود الدولة لتوعية أفراد المجتمع على اختلاف شرائحهم وفئاتهم العمرية، وتعدد لغاتهم، موضحاً أن المركز الإعلامي بالأمانة العامة أنتج عشرات البروشورات ومقاطع الفيديو التوعوية، والمترجمة للغات الجاليات المتواجدة بالمملكة؛ بهدف إطلاعهم على التعليمات والأسباب الكفيلة بتجنب الوباء وتعزيز الأمن الصحي لديهم.



ونوه "الحارثي" ــ في ختام تصريحه ــ بالمتابعة والدعم الذي يلقاه العاملون بالأمانة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ونائبه الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، ومواكبة جهودها المباركة في التوعية والإرشاد بأحكام المناسك وكل ما يهم قاصدي بيت الله الحرام ومسجد رسوله صلى الله عليه وسلم، مؤكداً أن الجميع يستشعر الواجب الشرعي المناط على عاتق الجميع في تحقيق رسالة الوزارة وأهدافها العامة.