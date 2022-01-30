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عميد تقنية أبها يهنئ القيادة بمناسبة الإعلان عن يوم التأسيس

قال إنه ذكرى اعتزاز وفخر لكافة المواطنين

رفع عميد الكلية التقنية بأبها المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان، التهنئة والمباركة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بمناسبة يوم التأسيس الذي تم الإعلان عنه بأمر ملكي مبارك.

وبين "آل زيدان" أن يوم التأسيس الذي أعلن عنه بأمر ملكي كريم يمثل ذكرى اعتزاز وفخر لكافة المواطنين بجذور هذه الدولة المباركة وتاريخها العريق وعمقها السياسي والثقافي والحضاري منذ أكثر من 3 قرون.

وأكد أن "هذه البشرى التي زفها إلينا خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في هذا الأمر التاريخي الاستثنائي بالعناية بيوم التأسيس؛ ذلكم لأن الأمم والحضارات والمجتمعات والأمجاد تعنى بتاريخها وتعنى بتأسيسها، وهي مناسبات ينبغي ألا تمر دون أن تكون لها دلالات وأحداث، ولهذا كان قرارًا موفقًا وأمرًا حكيمًا له أهدافه العظيمة في ربط هذا الجيل بتأسيس هذه البلاد المباركة وقادتها الميامين، وهو يوم من أيام نعمة الله علينا نشكره -جلا وعلا- على نعمه بأن أنعم علينا بهذا اليوم التاريخي المجيد".

وأشار إلى النهضة الكبيرة التي تشهدها بلادنا الغالية في ظل الدعم المعنوي والمادي من حكومتنا الرشيدة في جميع مجالات الحياة.

وفي نهاية حديثه دعا الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ بلادنا وقادتنا وأهلها من كل مكروه.

يوم التأسيس

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عميد تقنية أبها يهنئ القيادة بمناسبة الإعلان عن يوم التأسيس
سبق

رفع عميد الكلية التقنية بأبها المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان، التهنئة والمباركة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بمناسبة يوم التأسيس الذي تم الإعلان عنه بأمر ملكي مبارك.

وبين "آل زيدان" أن يوم التأسيس الذي أعلن عنه بأمر ملكي كريم يمثل ذكرى اعتزاز وفخر لكافة المواطنين بجذور هذه الدولة المباركة وتاريخها العريق وعمقها السياسي والثقافي والحضاري منذ أكثر من 3 قرون.

وأكد أن "هذه البشرى التي زفها إلينا خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في هذا الأمر التاريخي الاستثنائي بالعناية بيوم التأسيس؛ ذلكم لأن الأمم والحضارات والمجتمعات والأمجاد تعنى بتاريخها وتعنى بتأسيسها، وهي مناسبات ينبغي ألا تمر دون أن تكون لها دلالات وأحداث، ولهذا كان قرارًا موفقًا وأمرًا حكيمًا له أهدافه العظيمة في ربط هذا الجيل بتأسيس هذه البلاد المباركة وقادتها الميامين، وهو يوم من أيام نعمة الله علينا نشكره -جلا وعلا- على نعمه بأن أنعم علينا بهذا اليوم التاريخي المجيد".

وأشار إلى النهضة الكبيرة التي تشهدها بلادنا الغالية في ظل الدعم المعنوي والمادي من حكومتنا الرشيدة في جميع مجالات الحياة.

وفي نهاية حديثه دعا الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ بلادنا وقادتنا وأهلها من كل مكروه.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
06:38 PM
اخر تعديل
31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
01:56 AM

عميد تقنية أبها يهنئ القيادة بمناسبة الإعلان عن يوم التأسيس

قال إنه ذكرى اعتزاز وفخر لكافة المواطنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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رفع عميد الكلية التقنية بأبها المهندس ناصر بن سعيد آل زيدان، التهنئة والمباركة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ بمناسبة يوم التأسيس الذي تم الإعلان عنه بأمر ملكي مبارك.

وبين "آل زيدان" أن يوم التأسيس الذي أعلن عنه بأمر ملكي كريم يمثل ذكرى اعتزاز وفخر لكافة المواطنين بجذور هذه الدولة المباركة وتاريخها العريق وعمقها السياسي والثقافي والحضاري منذ أكثر من 3 قرون.

وأكد أن "هذه البشرى التي زفها إلينا خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- في هذا الأمر التاريخي الاستثنائي بالعناية بيوم التأسيس؛ ذلكم لأن الأمم والحضارات والمجتمعات والأمجاد تعنى بتاريخها وتعنى بتأسيسها، وهي مناسبات ينبغي ألا تمر دون أن تكون لها دلالات وأحداث، ولهذا كان قرارًا موفقًا وأمرًا حكيمًا له أهدافه العظيمة في ربط هذا الجيل بتأسيس هذه البلاد المباركة وقادتها الميامين، وهو يوم من أيام نعمة الله علينا نشكره -جلا وعلا- على نعمه بأن أنعم علينا بهذا اليوم التاريخي المجيد".

وأشار إلى النهضة الكبيرة التي تشهدها بلادنا الغالية في ظل الدعم المعنوي والمادي من حكومتنا الرشيدة في جميع مجالات الحياة.

وفي نهاية حديثه دعا الله -سبحانه وتعالى- أن يحفظ بلادنا وقادتنا وأهلها من كل مكروه.

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