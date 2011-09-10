أمام اليمن .. الأخضر السعودي يدشن مشواره في تصفيات كأس العالم وآسيا

يحتضنها ملعب البحرين الوطني عند الساعة 7 مساءً

يفتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مساء اليوم الثلاثاء مبارياته في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأسي العالم 2020 وآسيا 2023 ( المجموعة الرابعة - تضم الأخضر السعودي وأوزبكستان وفلسطين وسنغافورة)، بمواجهة نظيره اليمن عند الساعة السابعة مساءً، وذلك على أرض ملعب البحرين الوطني في المنامة.

ويأمل الأخضر السعودي تخطي عقبة البداية للسير قدمًا نحو خطف بطاقة التأهل عن مجموعته، بعد أن تأهل لنهائيات كأس العالم خمس مرات، حيث كان حضوره الأخير في مونديال روسيا 2018.

وكان المنتخب السعودي قد بدأ الإعداد لهذه المواجهة من خلال معسكر الدمام بقيادة المدير الفني الجديد "الفرنسي" إيرفي رينارد، الذي شدد على أهمية تجاوز اليمن وخطف النقاط الثلاث حتى تكون دافعًا قويًا للفريق الذي يضم عناصر شابة مع مزيج لبعض عناصر الخبرة، الذين تعادلوا وديًا مع مالي بهدف لمثله قبل أيام.

في المقابل يخوض المنتخب اليمني مباراته الثانية في هذه المجموعة بعد أن تعادل في الافتتاح مع نظيره السنغافوري 2/2، لذا من المتوقع أن يلعب هجوميًا من البداية كون المباراة تعد على أرضه، أو البحث عن نقطة من فم أحد المرشحين الأقوياء تبقيه في دائرة المنافسة.