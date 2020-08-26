لجنة المساهمات العقارية و"إتقان" تعلنان موعد المزاد العلني لمخطط "مدن الشروق"

"الرشيد": نتوقع إقبالاً كبيراً لتميزه بالخدمات ووقوعه في نطاق النمو للعاصمة

حددت شركة إتقان العقارية الأحد 18 محرم 1442هـ الموافق 6 سبتمبر 2020م، موعداً لانطلاق المزاد العلني لمخطط (مدن الشروق) بحي الرمال بمدينة الرياض، والذي تشرف عليه لجنة المساهمات العقارية (تصفية)، وذلك بعد اكتمال التجهيزات اللازمة لطرح المخطط، وعلى رأسها المخطط المعتمد، والصك المحدّث والمدخل في النظام الشامل الإلكتروني، مع وجود رفوعات مساحية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة إتقان العقارية عبدالعزيز بن فهد الرشيد، أن الشركة فازت بمناقصة مخطط (مدن الشروق)، مضيفاً: أن "المخطط يتكون من قطع سكنية، وتجارية، ومرافق تعليمية وطبية ويمتاز بوقوعه في نطاق اتجاه النمو والتمدد الطبيعي لمدينة الرياض".

كما أكد أن المزاد سيقام بمشيئة الله تعالى يوم الأحد 18 محرم الموافق 6 سبتمبر 2020م وذلك في قاعة الفريدة للاحتفالات بحي المونسية بمدينة الرياض، وفق البرتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية.

وأكد "الرشيد" أن مخطط (مدن الشروق) يكتسب أهمية لوقوعه في نطاق اتجاه النمو والتمدد الطبيعي لمدينة الرياض، وتتنوع مواقع الأراضي من حيث القرب من مداخل ومخارج المخطط، كما يعتبر الموقع قائم مع وجود كثافة سكانية، بالإضافة إلى اختلاف مساحات القطع المعروضة مما يتيح خيارات أكثر للراغبين.

وأبان "الرشيد" أن الشركة قامت في الفترة الماضية باستكمال التجهيزات للتعريف بالقطع المعروضة والمتاحة للجميع، لافتاً إلى أنه من المتوقع أن يشهد المزاد إقبالاً كبيراً من المستثمرين والراغبين بالسكن لما يتميز به الموقع من مميزات استثمارية وسكنية.

الجدير بالذكر أن الشركة أعلنت مؤخراً شروط وآليات الدخول للمزاد من خلال حسابات التواصل الاجتماعي، كما أعلنت عن فتح باب استقبال طلبات المشاركة في المزاد عبر مكتب المبيعات في المخطط أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة، أو الرقم الموحد لشركة إتقان العقارية: (920001019) (0539962000)، أو عبر قنوات التواصل الاجتماعي.