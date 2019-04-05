تكريم سعوديات متميزات في ملتقى المرأة الثالث

بحضور "الحجيلان" على مسرح مركز الملك فهد الثقافي

كرّمت وزارة الإعلام، بحضور المشرف العام على الشؤون الثقافية والإعلامية الدكتور ناصر الحجيلان، عددًا من السيدات السعوديات المتميزات في عدة مجالات.

جاء ذلك في ملتقى المرأة السعودية الثالث "يوميْ ٤- ٥ أبريل ٢٠١٩" المقام على مسرح مركز الملك فهد الثقافي.

ويعكس هذا التكريم أبرزَ ما سعت إليه حكومتنا الرشيدة من تمكين المرأة في شتى المجالات، بما يتوافق مع هوية الوطن ونهجها المعتدل.

والمكرّمات هن: الأميرة هيفاء الفيصل وذلك تقديرًا لجهودها في العمل التطوعي، والدكتورة غادة المطيري لتميزها في مجال الابتكار والاختراع، والإعلامية سارة دندراوي، والفنانة هدى العمر، والشاعرة فاطمة القرني، والناقدة الأدبية لمياء باعشن، والصحفية أمجاد محمود رضا، والأستاذة نورة المبارك في مجال القيادة الإدارية، والموسيقية إيمان قستي، والمخرجة هنا العمير.

وتَضَمّن برنامج الحفل عدة فقرات وفعاليات ثقافية وفنية مشوقة؛ منها فيلم تعريفي بعنوان المرأة السعودية محرك رؤية ٢٠٣٠، ومشاركات شعرية للدكتورة الشاعرة هند المطيري والشاعرة سماح الفاضل، وأوبريت مسرحي بعنوان "ملتقى المرأة"، إضافة إلى معرض مصاحب للملتقى يُعنى بجميع احتياجات المرأة.