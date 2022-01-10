الدورة العلمية الأولى بجمعية "أجياد" تواصل فعالياتها

بدرس في مقدمة أصول التفسير لـ"ابن تيمية"

تواصل الدورة العلمية الأولى التي تنظمها جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأجياد، فعالياتها في اليوم الثاني.

جاء ذلك بإشراف فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، في حضور قرابة 400 من طلاب وطالبات العلم، وسط تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

وكان عنوان الدرس في اليوم الثاني "مقدمة في أصول التفسير لابن تيمية"، قدّمه الشيخ أ.د. محمد بن عمر بازمول، حيث تطرّق الشيخ خلال الدرس لأهمية العناية بقواعد التفسير وأصوله، مستشهداً بالنصوص الواردة من الآيات والأحاديث في ذلك.

وقال المدير التنفيذي للجمعية عصام بن عبدالحميد بتاوي: إن الجمعية وضعت مميزات لهذه الدورة؛ منها توزيع شهادات حضور، وتوفير جوائز وضيافة يومية، وتوفير المتون العلمية، كما خصصت الجمعية مكاناً خاصاً للنساء.

وأضاف أن الدورة ستُنقل عبر البث المباشر من خلال قناة الجمعية على موقع يوتيوب: (https://cutt.us/vwg9d).

وتستكمل الدورة فعالياتها، غداً الثلاثاء، بدرس في كتاب "منهج السالكين" للعلامة السعدي، ويقدمه الدكتور عبدالله بن زيد المسلم، عقب صلاة العصر وحتى بعد صلاة العشاء في جامع حسين عرب بحي الهجرة في مكة.

يُذكر أن الدورة ستستمر حتى اليوم العاشر من الشهر الحالي بمعدل درس في كل يوم، حيث يشارك في تقديمها نخبة من الدعاة والمشايخ الرسميين بالوزارة، وتقام في جامع حسين عرب بحي الهجرة.