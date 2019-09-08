"السياحة" تنفي إقرار إزالة مبنى تلفزيون جدة وتؤكد: لم نوقع أية محاضر

"العمري": عاصرت حقبة زمنية مهمة وهذا يتطلب التريث في الإزالة

نفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة ما أثير عن إقرار الهيئة لهدم مبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة جدة.



وحول هذا الموضوع أكد مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة محمد بن عبدالله العمري أنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وما تم بخصوص البدء في هدم مبنى تلفزيون جدة فإن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لم تقر إزالة المبنى ولم يوقع ممثلها على أي محاضر في هذا الشأن.



وأوضح العمري أنه بالعودة للمعلومات التاريخية لمبنى تلفزيون جدة فقد أتضح أنه أنشئ في أواخر عام 1960م أو ما يقارب ذلك، وهذا يعني أن عمره حوالي 60 عامًا عاصر خلالها المراحل الأولى من التاريخ التلفزيوني في المملكة، ما يجعلنا نرى أنه من الأولوية المحافظة على المبنى كرمز وطني وأثري لحقبة زمنية مهمة في تاريخ الإعلام السعودي، وكذلك كونه يعتبر من أهم المباني التي أنشئت في جدة في ذلك الوقت، وهذا ما يتطلب التريث في الإزالة.