النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"السياحة" تنفي إقرار إزالة مبنى تلفزيون جدة وتؤكد: لم نوقع أية محاضر

"العمري": عاصرت حقبة زمنية مهمة وهذا يتطلب التريث في الإزالة

نفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة ما أثير عن إقرار الهيئة لهدم مبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة جدة.

وحول هذا الموضوع أكد مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة محمد بن عبدالله العمري أنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وما تم بخصوص البدء في هدم مبنى تلفزيون جدة فإن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لم تقر إزالة المبنى ولم يوقع ممثلها على أي محاضر في هذا الشأن.

وأوضح العمري أنه بالعودة للمعلومات التاريخية لمبنى تلفزيون جدة فقد أتضح أنه أنشئ في أواخر عام 1960م أو ما يقارب ذلك، وهذا يعني أن عمره حوالي 60 عامًا عاصر خلالها المراحل الأولى من التاريخ التلفزيوني في المملكة، ما يجعلنا نرى أنه من الأولوية المحافظة على المبنى كرمز وطني وأثري لحقبة زمنية مهمة في تاريخ الإعلام السعودي، وكذلك كونه يعتبر من أهم المباني التي أنشئت في جدة في ذلك الوقت، وهذا ما يتطلب التريث في الإزالة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"السياحة" تنفي إقرار إزالة مبنى تلفزيون جدة وتؤكد: لم نوقع أية محاضر
سبق

نفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة ما أثير عن إقرار الهيئة لهدم مبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة جدة.

وحول هذا الموضوع أكد مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة محمد بن عبدالله العمري أنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وما تم بخصوص البدء في هدم مبنى تلفزيون جدة فإن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لم تقر إزالة المبنى ولم يوقع ممثلها على أي محاضر في هذا الشأن.

وأوضح العمري أنه بالعودة للمعلومات التاريخية لمبنى تلفزيون جدة فقد أتضح أنه أنشئ في أواخر عام 1960م أو ما يقارب ذلك، وهذا يعني أن عمره حوالي 60 عامًا عاصر خلالها المراحل الأولى من التاريخ التلفزيوني في المملكة، ما يجعلنا نرى أنه من الأولوية المحافظة على المبنى كرمز وطني وأثري لحقبة زمنية مهمة في تاريخ الإعلام السعودي، وكذلك كونه يعتبر من أهم المباني التي أنشئت في جدة في ذلك الوقت، وهذا ما يتطلب التريث في الإزالة.

08 سبتمبر 2019 - 9 محرّم 1441
04:16 PM

"السياحة" تنفي إقرار إزالة مبنى تلفزيون جدة وتؤكد: لم نوقع أية محاضر

"العمري": عاصرت حقبة زمنية مهمة وهذا يتطلب التريث في الإزالة

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
5
3,066

نفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة مكة المكرمة ما أثير عن إقرار الهيئة لهدم مبنى الإذاعة والتلفزيون بمحافظة جدة.

وحول هذا الموضوع أكد مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة محمد بن عبدالله العمري أنه إشارة إلى ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي وما تم بخصوص البدء في هدم مبنى تلفزيون جدة فإن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لم تقر إزالة المبنى ولم يوقع ممثلها على أي محاضر في هذا الشأن.

وأوضح العمري أنه بالعودة للمعلومات التاريخية لمبنى تلفزيون جدة فقد أتضح أنه أنشئ في أواخر عام 1960م أو ما يقارب ذلك، وهذا يعني أن عمره حوالي 60 عامًا عاصر خلالها المراحل الأولى من التاريخ التلفزيوني في المملكة، ما يجعلنا نرى أنه من الأولوية المحافظة على المبنى كرمز وطني وأثري لحقبة زمنية مهمة في تاريخ الإعلام السعودي، وكذلك كونه يعتبر من أهم المباني التي أنشئت في جدة في ذلك الوقت، وهذا ما يتطلب التريث في الإزالة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,086
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,568
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,475
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,926

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

دوام الأمهات وحقوق الوظيفة؟

عبدالغني الشيخ
مسؤول مراوغ..!

مسؤول مراوغ..!

منى الرشيدي
إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة