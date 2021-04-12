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دبي: للمطاعم تقديم الطعام خلال نهار رمضان دون تغطية الواجهات

تعديل يحل محل التعميم المعمول به منذ سنوات

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تعميماً بشأن تقديم خدمة الطعام خلال فترات الصيام في شهر رمضان، حيث أجاز التعميم للمطاعم في دبي توفير خدمة تقديم الطعام للزبائن من دون تركيب الستائر أو تغطية الواجهات.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، يأتي هذا التعديل ليحل محل التعميم المعمول به منذ سنوات، والذي كان يلزم المطاعم والمنشآت بتركيب الستائر أو تغطية الواجهات كشرط لتقديم الطعام خلال فترات الصيام في رمضان.

وأوضحت "اقتصادية دبي" أن التعميم سيدخل حيز التنفيذ من اليوم الأول لشهر رمضان الكريم ومن دون تصريح مسبق من قِبل الدائرة، ليتماشى هذا الإجراء مع الممارسات المعتادة والمعمول بها بهذا الخصوص لدى المطاعم في دبي.

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دبي: للمطاعم تقديم الطعام خلال نهار رمضان دون تغطية الواجهات
سبق

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تعميماً بشأن تقديم خدمة الطعام خلال فترات الصيام في شهر رمضان، حيث أجاز التعميم للمطاعم في دبي توفير خدمة تقديم الطعام للزبائن من دون تركيب الستائر أو تغطية الواجهات.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، يأتي هذا التعديل ليحل محل التعميم المعمول به منذ سنوات، والذي كان يلزم المطاعم والمنشآت بتركيب الستائر أو تغطية الواجهات كشرط لتقديم الطعام خلال فترات الصيام في رمضان.

وأوضحت "اقتصادية دبي" أن التعميم سيدخل حيز التنفيذ من اليوم الأول لشهر رمضان الكريم ومن دون تصريح مسبق من قِبل الدائرة، ليتماشى هذا الإجراء مع الممارسات المعتادة والمعمول بها بهذا الخصوص لدى المطاعم في دبي.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
05:31 PM

دبي: للمطاعم تقديم الطعام خلال نهار رمضان دون تغطية الواجهات

تعديل يحل محل التعميم المعمول به منذ سنوات

A A A
أيمن حسن - الرياض
12
1,493

أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي تعميماً بشأن تقديم خدمة الطعام خلال فترات الصيام في شهر رمضان، حيث أجاز التعميم للمطاعم في دبي توفير خدمة تقديم الطعام للزبائن من دون تركيب الستائر أو تغطية الواجهات.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، يأتي هذا التعديل ليحل محل التعميم المعمول به منذ سنوات، والذي كان يلزم المطاعم والمنشآت بتركيب الستائر أو تغطية الواجهات كشرط لتقديم الطعام خلال فترات الصيام في رمضان.

وأوضحت "اقتصادية دبي" أن التعميم سيدخل حيز التنفيذ من اليوم الأول لشهر رمضان الكريم ومن دون تصريح مسبق من قِبل الدائرة، ليتماشى هذا الإجراء مع الممارسات المعتادة والمعمول بها بهذا الخصوص لدى المطاعم في دبي.

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