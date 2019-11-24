أمانة الشرقية تغلق منشأتيْن مخالفتيْن للتدابير الصحية والاحترازية

نفّذت أكثر من 1200 جولة في المراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية، أمس، 1288 جولة رقابية وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة؛ ما أسفر عن إغلاق منشأتين مخالفتين، وضبط 84 مخالفة للتدابير الصحية، والإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وأشارت الأمانة إلى استمرار جولاتها الرقابية، للتأكد من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، في المراكز التجارية وصالات الأفراح والمناسبات والاستراحات ومتابعتها، مع تشديدها على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، ورفع وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت بالمنطقة، وكذلك تفّعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة كافة.





وتلقى مركز البلاغات بالأمانة (940)، 5 بلاغات عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق "توكلنا"، داعيةً الجميع إلى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، والمخالفات البلدية، لمعالجتها.