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"مدني تبوك" يتفاعل مع تنبيه الأرصاد داعياً إلى توخي الحذر

نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني الرؤية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمّن نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة تبوك ومحافظات البدع وأملج، وتيماء، وحقل، وضباء والوجه وتستمر حتى التاسعة مساءً.

مدني تبوك الأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مدني تبوك" يتفاعل مع تنبيه الأرصاد داعياً إلى توخي الحذر
سبق

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمّن نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة تبوك ومحافظات البدع وأملج، وتيماء، وحقل، وضباء والوجه وتستمر حتى التاسعة مساءً.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
03:47 PM

"مدني تبوك" يتفاعل مع تنبيه الأرصاد داعياً إلى توخي الحذر

نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمّن نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة تبوك ومحافظات البدع وأملج، وتيماء، وحقل، وضباء والوجه وتستمر حتى التاسعة مساءً.

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