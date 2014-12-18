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أسرة "المهيزع" تواصل بحثها عن "خالد" بعد أشُهر من غيابه

فُقد من حي الخماسين بوادي الدواسر.. وشقيقه يناشد مساعدته

تواصل أسرة السعودي خالد المهيزع بحثها عن ابنها البالغ من العمر 29 عامًا، الذي يعاني اضطرابات نفسية، وفُقد في حي الخماسين بمحافظة وادي الدواسر منذ أشُهر عدة.

وقال عبدالله المهيزع لـ"سبق" إن شقيقه "خالد" يعاني اضطرابات نفسية، وكان يعتاد الاعتكاف في المساجد القريبة أو الجلوس في إحدى المزارع المجاورة لمدة يوم، ثم يعود مرة أخرى للمنزل.

وأضاف: "تقدمنا ببلاغ رسمي للمحافظة ومراكز الشرطة والجهات المعنية، وبحثنا في المستشفيات، ونشرنا صورة له قديمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، لكننا نؤكد أنه حاليًا ملتحٍ".

وناشد "عبدالله المهيزع" عبر "سبق" الجهات الأمنية والأهالي مساعدتهم في العثور على المفقود، والبحث عنه، والاتصال على الرقم "0555116191" في حال العثور عليه.

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أسرة "المهيزع" تواصل بحثها عن "خالد" بعد أشُهر من غيابه
سبق

تواصل أسرة السعودي خالد المهيزع بحثها عن ابنها البالغ من العمر 29 عامًا، الذي يعاني اضطرابات نفسية، وفُقد في حي الخماسين بمحافظة وادي الدواسر منذ أشُهر عدة.

وقال عبدالله المهيزع لـ"سبق" إن شقيقه "خالد" يعاني اضطرابات نفسية، وكان يعتاد الاعتكاف في المساجد القريبة أو الجلوس في إحدى المزارع المجاورة لمدة يوم، ثم يعود مرة أخرى للمنزل.

وأضاف: "تقدمنا ببلاغ رسمي للمحافظة ومراكز الشرطة والجهات المعنية، وبحثنا في المستشفيات، ونشرنا صورة له قديمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، لكننا نؤكد أنه حاليًا ملتحٍ".

وناشد "عبدالله المهيزع" عبر "سبق" الجهات الأمنية والأهالي مساعدتهم في العثور على المفقود، والبحث عنه، والاتصال على الرقم "0555116191" في حال العثور عليه.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
09:52 PM

أسرة "المهيزع" تواصل بحثها عن "خالد" بعد أشُهر من غيابه

فُقد من حي الخماسين بوادي الدواسر.. وشقيقه يناشد مساعدته

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خلف الدوسري - وادي الدواسر
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تواصل أسرة السعودي خالد المهيزع بحثها عن ابنها البالغ من العمر 29 عامًا، الذي يعاني اضطرابات نفسية، وفُقد في حي الخماسين بمحافظة وادي الدواسر منذ أشُهر عدة.

وقال عبدالله المهيزع لـ"سبق" إن شقيقه "خالد" يعاني اضطرابات نفسية، وكان يعتاد الاعتكاف في المساجد القريبة أو الجلوس في إحدى المزارع المجاورة لمدة يوم، ثم يعود مرة أخرى للمنزل.

وأضاف: "تقدمنا ببلاغ رسمي للمحافظة ومراكز الشرطة والجهات المعنية، وبحثنا في المستشفيات، ونشرنا صورة له قديمة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، لكننا نؤكد أنه حاليًا ملتحٍ".

وناشد "عبدالله المهيزع" عبر "سبق" الجهات الأمنية والأهالي مساعدتهم في العثور على المفقود، والبحث عنه، والاتصال على الرقم "0555116191" في حال العثور عليه.

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