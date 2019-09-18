خبراء دوليون يزورون مدينة شرورة لاعتمادها مدينة صحية عالمية

أبدوا إعجابهم بدور الشراكة المجتمعية ودور اللجان النسائية

استقبل محافظ شرورة رئيس اللجنة العامة إبراهيم بن عاطف الشهري، الأربعاء؛ خبراء منظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط: الدكتورة سمر الفقي، والدكتور نزار الفكي، وفريق برنامج المدن الصحية بالمملكة، المتمثل في: المشرف العام لبرنامج المدن الصحية الدكتور محمد خاشقجي، ومساعد المشرف العام سارة الخريف.



ورحب محافظ شرورة بخبراء منظمة الصحة العالمية في مدينة شرورة الصحية، والوفد المرافق لهم، للتقييم النهائي لاعتماد المحافظة ضمن المدن الصحية العالمية.



واستعرض منسق برنامج شرورة الصحية سليمان بن قرامز الصيعري، جدول أعمال زيارة خبراء منظمة الصحة العالمية والوفد المرافق لهم، على مدى يومين، وتضمن مراجعة معايير منظمة الصحة العالمية المكونة من 80 معيارًا، تندرج تحت محاور: تنظيم المجتمع وتعبئته من أجل الصحة والتنمية، والتعاون والشراكة، والدعوة بين القطاعات ومركز المعلومات المجتمعي والمياه والصرف الصحي وسلامة الغذاء والهواء والتنمية الصحية والاستعداد للطوارئ والاستجابة لها، والتعليم ومحو الأمية، وتنمية المهارات، والتدريب المهني، وبناء القدرات، وأنشطة القروض الصغيرة.



وشملت الزيارة: إدارة التعليم، وبلدية شرورة، ومستشفى شرورة العام والمراكز الصحية، ومكتب مياه محافظة شرورة، ومركز التنمية الاجتماعي، والعديد من المدارس الحكومية للبنين والبنات، وكلية العلوم والآداب، والجمعيات الخيرية والأهلية بالمدينة.



وتخلّل الجولة زيارات ميدانية لبعض أنشطة الأسر المنتجة والحدائق بالمدينة.



وشارك رئيس اللجنة الرئيسة لمدينة شرورة الصحية وخبراء المنظمة، فريق النشاما التطوعي ومشاة شرورة ومرتادي ممشى الوطن بمدينة شرورة؛ برنامجهم اليومي للمشي.



وأبدى فريق خبراء المنظمة إعجابهم بما لمسوه من تعاون وتفعيل لدور الشراكة المجتمعية ودور اللجان النسائية في المدينة وما وصلت إليه المحافظة من تطور ملموس في شتى المجالات رغم التحديات البيئية التي تتميز بها شرورة بوقوعها في الجنوب الغربي لصحراء الربع الخالي، إلا أنها أصبحت من المدن الحديثة مكتملة الخدمات التي تسعى إلى التنافس العالمي ضمن برنامج المدن الصحية لتصبح مدينة صحية على الخارطة العالمية.



وفي ختام الزيارة التي استمرت يومي عمل؛ التقى خبراء منظمة الصحة العالمية أعضاء اللجنة الرئيسة بالمدينة؛ حيث قدمت ست مبادرات للعام الحالي تتلخّص في (مبادرة المدارس المعززة للصحة - مبادرة معالجة التشوه البصري - مبادرة المحافظة على المنتزهات العامة - مبادرة أنتم في قلوبنا وتستهدف كبار السن - مبادرة سفراء مدينة شرورة الصحية من الإعلاميين والمتطوعين).



وشكر محافظ شرورة اللجان العاملة في هذه الزيارة، منوهًا إلى ما تحظى به المحافظة من دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين -حفظهم الله- وما يوليه أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبد العزيز، والأمير تركي بن هذلول، من دعم ومتابعة لسير أعمال البرنامج خلال الفترة الماضية والنهوض بجميع الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.