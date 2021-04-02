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كورونا عربيًّا: 2963 إصابة بلبنان و2248 بفلسطين و1233 بالكويت و581 بالمغرب

فيما سجلت تونس 1623 والجزائر 125 حالة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2963 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 474925 إصابةً.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 377136، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6346 حالة بعد تسجيل 60 حالة وفاة.

فيما سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 حالة وفاة و2248 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1709 حالات تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 204 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم 63 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة الغربية 688 مريضاً.

في حين سجلت الكويت 1233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 234754، فيما سجلت 8 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة حتى الآن 1327.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي أنه سجلت 1384 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 219257.

يأتي هذا في حين سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 497257.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى تسجيل 10 وفيات بالفيروس ليصل عدد الوفيات في المجموع إلى 8835، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 484224.

وسجلت تونس 1623إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 47 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 218376، فيما بلغ مجموع الوفيات 8890.

وسجلت الجزائر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 125 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان الجزائرية في بيان لها، إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بلغ 117429، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 81729 والعدد الإجمالي لحالات الوفاة 3099.

فيروس كورونا الجديد

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كورونا عربيًّا: 2963 إصابة بلبنان و2248 بفلسطين و1233 بالكويت و581 بالمغرب
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سجّلت لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2963 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 474925 إصابةً.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 377136، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6346 حالة بعد تسجيل 60 حالة وفاة.

فيما سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 حالة وفاة و2248 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1709 حالات تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 204 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم 63 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة الغربية 688 مريضاً.

في حين سجلت الكويت 1233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 234754، فيما سجلت 8 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة حتى الآن 1327.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي أنه سجلت 1384 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 219257.

يأتي هذا في حين سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 497257.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى تسجيل 10 وفيات بالفيروس ليصل عدد الوفيات في المجموع إلى 8835، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 484224.

وسجلت تونس 1623إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 47 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 218376، فيما بلغ مجموع الوفيات 8890.

وسجلت الجزائر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 125 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان الجزائرية في بيان لها، إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بلغ 117429، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 81729 والعدد الإجمالي لحالات الوفاة 3099.

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
09:54 PM
اخر تعديل
02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
11:04 PM

كورونا عربيًّا: 2963 إصابة بلبنان و2248 بفلسطين و1233 بالكويت و581 بالمغرب

فيما سجلت تونس 1623 والجزائر 125 حالة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت لبنان خلال الـ 24 ساعة الماضية، 2963 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 474925 إصابةً.

وأفادت وزارة الصحة العامة في لبنان اليوم أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 377136، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 6346 حالة بعد تسجيل 60 حالة وفاة.

فيما سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية 16 حالة وفاة و2248 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1709 حالات تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 204 مرضى في غرف العناية المكثفة، بينهم 63 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام "كورونا" في المستشفيات بالضفة الغربية 688 مريضاً.

في حين سجلت الكويت 1233 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 234754، فيما سجلت 8 حالات وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة حتى الآن 1327.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في تصريح صحفي أنه سجلت 1384 حالة شفاء من الفيروس ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 219257.

يأتي هذا في حين سجلت المغرب خلال الساعات الـ 24 الماضية 581 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 497257.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى تسجيل 10 وفيات بالفيروس ليصل عدد الوفيات في المجموع إلى 8835، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 484224.

وسجلت تونس 1623إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 47 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان لها اليوم، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس وصل إلى 218376، فيما بلغ مجموع الوفيات 8890.

وسجلت الجزائر خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 125 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا وثلاث حالات وفاة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان الجزائرية في بيان لها، إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بلغ 117429، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 81729 والعدد الإجمالي لحالات الوفاة 3099.

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