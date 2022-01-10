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نائب وزير الثقافة يدشّن الدورة الأولى للمهرجان السعودي للتصميم بالدرعية

بحضور عددٍ من المبدعين من المملكة والعالم.. ويستمر لمدة 20 يومًا

دشّن نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، أمس الأحد، الدورة الأولى من المهرجان السعودي للتصميم، في منطقة جاكس بالدرعية تحت شعار "تواصل-ابتكار-تعاون"، وذلك بحضور الرئيسة التنفيذية لهيئة فنون العمارة والتصميم الدكتورة سمية بنت سليمان السليمان، وعددٍ من الفنانين والمبدعين والمصممين من المملكة والعالم.

وتفصيلاً، تجوّل "فايز" في أروقة المهرجان، مُطّلعًا على محتوياته وتصاميمه التركيبية المنسقة بطرق إبداعية مميزة. وعلى سوق التصميم في المهرجان والمخصص للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والعلامات التجارية الفريدة من نوعها.

ويبدأ المهرجان الذي تقدمه هيئة فنون العمارة والتصميم بدعمٍ من الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، في استقبال زوّاره بداية من اليوم الاثنين ويستمر لمدة 20 يومًا، حيث سيعيش الزوار من مختلف الفئات العمرية، تجربة فنية إبداعية فريدة من نوعها، بداية من الأسبوع السعودي للتصميم "أفانين"، والذي سيضم معارض تركز على العلامات التجارية والمنتجات المستقلة، بمشاركة نخبة من المواهب المؤهلة وفق أحدث المعايير العالمية، لعيش الزوار رحلة معاصرة في عالم الهوية المحلية والتصاميم المبتكرة.

وتتضمن فعاليات المهرجان إقامة منتدى التصميم الذي يضم قادة الفكر المحليين والدوليين، ومشروعات بقيادة سفراء التصميم السعوديين، إضافة إلى إقامة سوق التصميم للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والعلامات التجارية الفريدة من نوعها، فضلاً عن تركيبات التصميم الوظيفي، وورش عمل حية وبرامج مميزة للأطفال، بما يكفل إثراء زيارة الحضور من مختلف الفئات العمرية وتحسين معارفهم في هذا المجال الثقافي الإبداعي المميز.

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نائب وزير الثقافة يدشّن الدورة الأولى للمهرجان السعودي للتصميم بالدرعية
سبق

دشّن نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، أمس الأحد، الدورة الأولى من المهرجان السعودي للتصميم، في منطقة جاكس بالدرعية تحت شعار "تواصل-ابتكار-تعاون"، وذلك بحضور الرئيسة التنفيذية لهيئة فنون العمارة والتصميم الدكتورة سمية بنت سليمان السليمان، وعددٍ من الفنانين والمبدعين والمصممين من المملكة والعالم.

وتفصيلاً، تجوّل "فايز" في أروقة المهرجان، مُطّلعًا على محتوياته وتصاميمه التركيبية المنسقة بطرق إبداعية مميزة. وعلى سوق التصميم في المهرجان والمخصص للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والعلامات التجارية الفريدة من نوعها.

ويبدأ المهرجان الذي تقدمه هيئة فنون العمارة والتصميم بدعمٍ من الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، في استقبال زوّاره بداية من اليوم الاثنين ويستمر لمدة 20 يومًا، حيث سيعيش الزوار من مختلف الفئات العمرية، تجربة فنية إبداعية فريدة من نوعها، بداية من الأسبوع السعودي للتصميم "أفانين"، والذي سيضم معارض تركز على العلامات التجارية والمنتجات المستقلة، بمشاركة نخبة من المواهب المؤهلة وفق أحدث المعايير العالمية، لعيش الزوار رحلة معاصرة في عالم الهوية المحلية والتصاميم المبتكرة.

وتتضمن فعاليات المهرجان إقامة منتدى التصميم الذي يضم قادة الفكر المحليين والدوليين، ومشروعات بقيادة سفراء التصميم السعوديين، إضافة إلى إقامة سوق التصميم للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والعلامات التجارية الفريدة من نوعها، فضلاً عن تركيبات التصميم الوظيفي، وورش عمل حية وبرامج مميزة للأطفال، بما يكفل إثراء زيارة الحضور من مختلف الفئات العمرية وتحسين معارفهم في هذا المجال الثقافي الإبداعي المميز.

10 يناير 2022 - 7 جمادى الآخر 1443
01:12 AM

نائب وزير الثقافة يدشّن الدورة الأولى للمهرجان السعودي للتصميم بالدرعية

بحضور عددٍ من المبدعين من المملكة والعالم.. ويستمر لمدة 20 يومًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دشّن نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، أمس الأحد، الدورة الأولى من المهرجان السعودي للتصميم، في منطقة جاكس بالدرعية تحت شعار "تواصل-ابتكار-تعاون"، وذلك بحضور الرئيسة التنفيذية لهيئة فنون العمارة والتصميم الدكتورة سمية بنت سليمان السليمان، وعددٍ من الفنانين والمبدعين والمصممين من المملكة والعالم.

وتفصيلاً، تجوّل "فايز" في أروقة المهرجان، مُطّلعًا على محتوياته وتصاميمه التركيبية المنسقة بطرق إبداعية مميزة. وعلى سوق التصميم في المهرجان والمخصص للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والعلامات التجارية الفريدة من نوعها.

ويبدأ المهرجان الذي تقدمه هيئة فنون العمارة والتصميم بدعمٍ من الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير الثقافة، في استقبال زوّاره بداية من اليوم الاثنين ويستمر لمدة 20 يومًا، حيث سيعيش الزوار من مختلف الفئات العمرية، تجربة فنية إبداعية فريدة من نوعها، بداية من الأسبوع السعودي للتصميم "أفانين"، والذي سيضم معارض تركز على العلامات التجارية والمنتجات المستقلة، بمشاركة نخبة من المواهب المؤهلة وفق أحدث المعايير العالمية، لعيش الزوار رحلة معاصرة في عالم الهوية المحلية والتصاميم المبتكرة.

وتتضمن فعاليات المهرجان إقامة منتدى التصميم الذي يضم قادة الفكر المحليين والدوليين، ومشروعات بقيادة سفراء التصميم السعوديين، إضافة إلى إقامة سوق التصميم للمؤسسات المتوسطة والصغيرة والعلامات التجارية الفريدة من نوعها، فضلاً عن تركيبات التصميم الوظيفي، وورش عمل حية وبرامج مميزة للأطفال، بما يكفل إثراء زيارة الحضور من مختلف الفئات العمرية وتحسين معارفهم في هذا المجال الثقافي الإبداعي المميز.

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