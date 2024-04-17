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بعد تراجع الإصابات.. سويسرا تخفف القيود المفروضة لمواجهة كورونا

توقف إجراءات التباعد الاجتماعي وبقاء الناس في منازلهم ابتداءً من ٢٧ أبريل

خففت الحكومة الفيدرالية السويسرية القيود المفروضة لحماية السكان من فيروس كورونا المستجد.

وتتوقف إجراءات التباعد الاجتماعي وبقاء الناس في منازلهم ابتداءً من ٢٧ أبريل الجاري، ويعود السكان إلى عملهم مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة؛ فيما تفتح المؤسسات والمتاجر لاستئناف عملها، ويعود الطلاب إلى المدارس في ١١ مايو القادم.

وجاءت القرارات السويسرية في ضوء تراجع الاتجاه الوبائي والتراجع الكبير في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وكذلك للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لسياسة الإغلاق.

وكانت سويسرا قد شهدت تسجيل ٢٦ ألف حالة إصابة بالفيروس و١٢٨٣ وفاة حتى الآن.

سويسرا فيروس كورونا الجديد

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بعد تراجع الإصابات.. سويسرا تخفف القيود المفروضة لمواجهة كورونا
سبق

خففت الحكومة الفيدرالية السويسرية القيود المفروضة لحماية السكان من فيروس كورونا المستجد.

وتتوقف إجراءات التباعد الاجتماعي وبقاء الناس في منازلهم ابتداءً من ٢٧ أبريل الجاري، ويعود السكان إلى عملهم مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة؛ فيما تفتح المؤسسات والمتاجر لاستئناف عملها، ويعود الطلاب إلى المدارس في ١١ مايو القادم.

وجاءت القرارات السويسرية في ضوء تراجع الاتجاه الوبائي والتراجع الكبير في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وكذلك للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لسياسة الإغلاق.

وكانت سويسرا قد شهدت تسجيل ٢٦ ألف حالة إصابة بالفيروس و١٢٨٣ وفاة حتى الآن.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
04:58 PM

بعد تراجع الإصابات.. سويسرا تخفف القيود المفروضة لمواجهة كورونا

توقف إجراءات التباعد الاجتماعي وبقاء الناس في منازلهم ابتداءً من ٢٧ أبريل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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خففت الحكومة الفيدرالية السويسرية القيود المفروضة لحماية السكان من فيروس كورونا المستجد.

وتتوقف إجراءات التباعد الاجتماعي وبقاء الناس في منازلهم ابتداءً من ٢٧ أبريل الجاري، ويعود السكان إلى عملهم مع اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة؛ فيما تفتح المؤسسات والمتاجر لاستئناف عملها، ويعود الطلاب إلى المدارس في ١١ مايو القادم.

وجاءت القرارات السويسرية في ضوء تراجع الاتجاه الوبائي والتراجع الكبير في أعداد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وكذلك للحد من الآثار الاقتصادية والاجتماعية لسياسة الإغلاق.

وكانت سويسرا قد شهدت تسجيل ٢٦ ألف حالة إصابة بالفيروس و١٢٨٣ وفاة حتى الآن.

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