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محافظ شقراء يرعى الحفل الختامي لملتقى وزارة الرياضة.. ويكرّم المشاركين

استمر 3 أيام .. وتخللته محاضرة طبية وعدد من المسابقات والبرامج الكشفية

رعى محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي الحفل الختامي لبرنامج مكتب وزارة الرياضة بشقراء "الفنون الكشفية"، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام، بعددٍ من المناشط الكشفية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحضر الحفل مدير مكتب وزارة الرياضة بشقراء، عبدالمحسن العبد الوهاب، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح الجوفان، ورئيس بلدية شقراء المكلف المهندس بندر الشيباني، وأمين لجنة السياحة بشقراء نايق الصفق، وعدد من الكشافة والإعلاميين.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة للكشافة المشاركين، تلاها كلمة مدير مكتب وزارة الرياضة عبدالمحسن العبدالوهاب، شكر فيها محافظ شقراء وضيوف الحفل، وأشار العبد الوهاب إلى أن الملتقى تضمن عددًا من الفعاليّات المتنوعة خلال ثلاثة أيام، وقال: برنامج اليوم الأول بدأ باستقبال الضيوف والمشاركين، وتوزيع الملابس وأدوات البرنامج ثم توالت الفقرات: الصافرات، والتشكيلات، الإيعازات، ثم محاضرة طبية، بعنوان "التباعد والاحترازات الوقائية" ثم فترة العقد والربطات الكشفية ثم مسابقات مفتوحة".

وأضاف: "أما اليوم الثاني، فبدأ بالرحلة الخلوية الكشفية ثم النيران الكشفية، ثم فقرة مسابقات مفتوحة، وفي اليوم الثالث، نفذ خلاله دورة في الإسعافات الأولية، ثم حفل السمر الكشفي.

وأكد العبدالوهاب أن وزارة الرياضة تحرص على النشاطات الشبابية، التي تقيمها الوزارة في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، لما للنشاط الكشفي من دور بارز في إعداد النشء، لخدمة دينه ووطنه ومجتمعه.

وأشار إلى أن تلك المناشط تأتي وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وتماشيًا مع الرؤية الوطنية الرائدة رؤية 2030.

وفي نهاية الحفل، كرّم محافظ شقراء عادل البواردي، الكشافة المشاركين، والجهات الداعمة والمساندة، مثمنًا ما قدم في الملتقى من برامج كشفية، وفعاليات توعوية ودورات تدريبية، تستهدف الشباب والنشء.

شقراء

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ شقراء يرعى الحفل الختامي لملتقى وزارة الرياضة.. ويكرّم المشاركين
سبق

رعى محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي الحفل الختامي لبرنامج مكتب وزارة الرياضة بشقراء "الفنون الكشفية"، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام، بعددٍ من المناشط الكشفية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحضر الحفل مدير مكتب وزارة الرياضة بشقراء، عبدالمحسن العبد الوهاب، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح الجوفان، ورئيس بلدية شقراء المكلف المهندس بندر الشيباني، وأمين لجنة السياحة بشقراء نايق الصفق، وعدد من الكشافة والإعلاميين.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة للكشافة المشاركين، تلاها كلمة مدير مكتب وزارة الرياضة عبدالمحسن العبدالوهاب، شكر فيها محافظ شقراء وضيوف الحفل، وأشار العبد الوهاب إلى أن الملتقى تضمن عددًا من الفعاليّات المتنوعة خلال ثلاثة أيام، وقال: برنامج اليوم الأول بدأ باستقبال الضيوف والمشاركين، وتوزيع الملابس وأدوات البرنامج ثم توالت الفقرات: الصافرات، والتشكيلات، الإيعازات، ثم محاضرة طبية، بعنوان "التباعد والاحترازات الوقائية" ثم فترة العقد والربطات الكشفية ثم مسابقات مفتوحة".

وأضاف: "أما اليوم الثاني، فبدأ بالرحلة الخلوية الكشفية ثم النيران الكشفية، ثم فقرة مسابقات مفتوحة، وفي اليوم الثالث، نفذ خلاله دورة في الإسعافات الأولية، ثم حفل السمر الكشفي.

وأكد العبدالوهاب أن وزارة الرياضة تحرص على النشاطات الشبابية، التي تقيمها الوزارة في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، لما للنشاط الكشفي من دور بارز في إعداد النشء، لخدمة دينه ووطنه ومجتمعه.

وأشار إلى أن تلك المناشط تأتي وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وتماشيًا مع الرؤية الوطنية الرائدة رؤية 2030.

وفي نهاية الحفل، كرّم محافظ شقراء عادل البواردي، الكشافة المشاركين، والجهات الداعمة والمساندة، مثمنًا ما قدم في الملتقى من برامج كشفية، وفعاليات توعوية ودورات تدريبية، تستهدف الشباب والنشء.

15 يوليو 2021 - 5 ذو الحجة 1442
11:42 PM

محافظ شقراء يرعى الحفل الختامي لملتقى وزارة الرياضة.. ويكرّم المشاركين

استمر 3 أيام .. وتخللته محاضرة طبية وعدد من المسابقات والبرامج الكشفية

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صحيفة سبق الإلكترونية - شقراء
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رعى محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي الحفل الختامي لبرنامج مكتب وزارة الرياضة بشقراء "الفنون الكشفية"، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام، بعددٍ من المناشط الكشفية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وحضر الحفل مدير مكتب وزارة الرياضة بشقراء، عبدالمحسن العبد الوهاب، ومعرف آل جوفان الدكتور فلاح الجوفان، ورئيس بلدية شقراء المكلف المهندس بندر الشيباني، وأمين لجنة السياحة بشقراء نايق الصفق، وعدد من الكشافة والإعلاميين.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة للكشافة المشاركين، تلاها كلمة مدير مكتب وزارة الرياضة عبدالمحسن العبدالوهاب، شكر فيها محافظ شقراء وضيوف الحفل، وأشار العبد الوهاب إلى أن الملتقى تضمن عددًا من الفعاليّات المتنوعة خلال ثلاثة أيام، وقال: برنامج اليوم الأول بدأ باستقبال الضيوف والمشاركين، وتوزيع الملابس وأدوات البرنامج ثم توالت الفقرات: الصافرات، والتشكيلات، الإيعازات، ثم محاضرة طبية، بعنوان "التباعد والاحترازات الوقائية" ثم فترة العقد والربطات الكشفية ثم مسابقات مفتوحة".

وأضاف: "أما اليوم الثاني، فبدأ بالرحلة الخلوية الكشفية ثم النيران الكشفية، ثم فقرة مسابقات مفتوحة، وفي اليوم الثالث، نفذ خلاله دورة في الإسعافات الأولية، ثم حفل السمر الكشفي.

وأكد العبدالوهاب أن وزارة الرياضة تحرص على النشاطات الشبابية، التي تقيمها الوزارة في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، لما للنشاط الكشفي من دور بارز في إعداد النشء، لخدمة دينه ووطنه ومجتمعه.

وأشار إلى أن تلك المناشط تأتي وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وتماشيًا مع الرؤية الوطنية الرائدة رؤية 2030.

وفي نهاية الحفل، كرّم محافظ شقراء عادل البواردي، الكشافة المشاركين، والجهات الداعمة والمساندة، مثمنًا ما قدم في الملتقى من برامج كشفية، وفعاليات توعوية ودورات تدريبية، تستهدف الشباب والنشء.

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