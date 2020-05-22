مسؤول باكستاني: نجاة راكب واحد على الأقل جرّاء تحطم الطائرة في كراتشي

من أصل 109 أشخاص كانوا على متنها

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول حكومي باكستاني قوله إن شخصاً واحداً على الأقل نجا من أصل 109 أشخاص كانوا على متن طائرة الركاب التي تحطمت اليوم الجمعة في مدينة كراتشي.

وكان رئيس بلدية مدينة كراتشي الباكستانية، وسيم أختر؛ قد أعلن أن السلطات المحلية لا تتوقع أن يكون هناك ناجون من جرّاء تحطم طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الباكستانية في كراتشي.

وقال أختر، في مداخلة هاتفية لوكالة "رويترز" من موقع الحادث: "في الوقت الحالي نعتقد أنه لا يوجد ناجون في الطائرة لكن لم يتم التأكّد من ذلك بعد".

في الوقت نفسه، رجّح رئيس البلدية أن يكون هناك ناجون في المنطقة السكنية التي سقطت عليها الطائرة التي كان على متنها 99 راكباً والطاقم المؤلف من ثمانية أشخاص.